Glorias del Zulia para el mundo... y de Cuatricentenario

Geremis González

Pelotero de las mayores

Nació un 8 de enero de 1975 y falleció el 25 de mayo del año 2008. Fue un pícher derecho. Participó en equipos como los cachorros en Chicago, medias Rojas de Boston, mets de Nueva York, cerveceros de Milwaukee. En Venezuela jugo para los equipos águilas del Zulia, navegantes de Magallanes, tigres de Aragua, tiburones de la guaira, leones del caracas, en el año 2008 mientras se encontraba disfrutando en una playa en el estado Zulia le cayó un rayo sobre su cuerpo. Sus restos mortales fueron llevados al estadio Luis Aparicio para rendirles un método homenaje póstumo



Danza cantaclaro. Talento de Cuatricentenario para exportar



El grupo de danza cantaclaro es una Organización cultural artística fundada el 10 de abril de 1994. El padre y fundador de esta valiosa e importante agrupación de danzas típicas y nacionalista es el profesor y artista plástico José Gregorio Gonzalez Viloria. Esta reconocida labor tiene ya 40 años. Por sus filas han pasado niños, jóvenes y adultos. Ha sido una labor constante y persistente. Danzas cantaclaro ja podido viajar representando a nuestro país sin ayuda ni apoyo de ninguna institución oficial ni privadas, han visitados países como: ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Portugal, España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Arabia Sauditas. Danza cantaclaro tiene un hermoso y prestigioso legado para nuestro país. Honor a quien merece



Campeón pluma



Roger Gutiérrez campeón mundial súper pluma. Nació el 11 de abril de 1995 tiene 29 años de edad. Su infancia y adolescencia la pasó en la segunda etapa de Cuatricentenario. Todavía reside allí.

Sariana Fernández (Pasante)