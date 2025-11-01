GNB incautó 96 drones en el estado Bolívar

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautaron 96 unidades de Aeronaves Pilotadas a Distancia, tipo drones.

El procedimiento se llevó a cabo en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en Palo Grande, municipio Caroní (Ciudad Guayana), estado Bolívar.

Los aparatos están preparados para activarse con una conexión a control remoto no satelital, dice el reporte del Destacamento 625 de la GNB.

El componente militar aclara que ese procedimiento ‘»se sustenta en el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Gaceta Oficial N° 6.927 de fecha 18 de agosto del 2025, emitida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que establece una prohibición expresa sobre la venta, compra, fabricación, distribución, circulación, importación y exportación de este tipo de aeronaves’’.

El cargamento retenido quedó a la orden del Ministerio Público, organismo que continuará con las diligencias e investigaciones pertinentes.

Noticia al Día/GNB