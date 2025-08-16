Gobernación del Zulia activó plan de monitoreo y contingencia ante las precipitaciones

El Gobierno del Zulia activó un plan de monitoreo y contingencia el sábado 16 de agosto ante fuertes precipitaciones en la zona metropolitana.

Este plan se implementó en los municipios de Maracaibo, San Francisco, Mara, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lossada.

La activación de este plan se suma a otras acciones previas del gobierno regional para hacer frente a las lluvias, como los planes de atención desplegados en comunidades afectadas por inundaciones y la implementación de un plan de emergencia en Maracaibo.

Estos esfuerzos buscan garantizar el bienestar de las familias, monitorear la situación constantemente y coordinar la asistencia de forma rápida y eficiente en las áreas afectadas.

Noticia al Día