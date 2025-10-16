Gobernación del Zulia ejecuta sustitución de colector en la C-3 de Maracaibo

La Gobernación del estado Zulia lleva a cabo la sustitución de un colector Circunvalación 3 (C-3) de Maracaibo, específicamente en el sector Lilia Perozo de la parroquia Luis Hurtado Higuera, como parte del Plan Rector de Atención a las Aguas Servidas 2025.

Esta intervención responde a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno nacional, orientadas a mejorar los servicios básicos en comunidades vulnerables.

Las labores comenzaron con la demolición y el retiro de estructuras deterioradas, seguidos por la excavación y preparación del terreno. El equipo técnico instaló siete tuberías de 56 pulgadas de diámetro, cada una con una longitud de 2,40 metros, y ejecutó el relleno compactado junto con la nivelación del área. Además, se incorporaron cabezales para reforzar el sistema de drenaje complementario.

Para esta obra, instruida por el gobernador Luis Caldera, fueron desplegadas maquinarias especializadas, como retroexcavadoras, camiones volteo, vibrocompactadores y martillos demoledores, entre otros equipos, y contó con la participación de más de 20 trabajadores que intervienen en cada fase del proyecto.

Obra integral

Las próximas etapas contemplan la colocación de la capa asfáltica, la señalización vial, la limpieza final del área intervenida, el retiro de escombros y las pruebas de drenaje previas a la entrega formal.

Esta rehabilitación representa un avance importante en la calidad de vida de los habitantes de este populoso sector de la ciudad, quienes contarán con un sistema de aguas servidas más eficiente y seguro.

