Miércoles 27 de agosto de 2025
Gobernación del Zulia instaló Consejo Científico y Tecnológico para el impulso de la innovación

Esta instancia, creada por instrucciones del gobernador Luis Caldera, fue instalada en la Zona Interactiva de la Biblioteca Pública María Calcaño

Por Noticia al Dia

El Gobierno Bolivariano del Zulia instaló este martes 26 de agosto el Consejo Científico y Tecnológico del estado, como un órgano colegiado, institucional y permanente que asesorará al Ejecutivo regional en el diseño, desarrollo e implementación de las áreas, programas y líneas estratégicas para la ciencia, tecnología e innovación prioritarias para la entidad.

Esta instancia, creada por instrucciones del gobernador Luis Caldera, fue instalada en la Zona Interactiva de la Biblioteca Pública María Calcaño, con la asistencia de quienes formarán parte de la misma.

El secretario de Educación Superior de la gobernación zuliana, Enrique Parra, informó que este consejo estará en plena sintonía y conexión con la línea estratégica del Gobierno Nacional, del presidente Nicolás Maduro, para impulsar y desarrollar la ciencia y la tecnología con una visión propia y acorde a las necesidades y expectativas del pueblo en todas sus áreas.

En representación del Ejecutivo regional, integrarán el Consejo: la secretaria de Educación, Yamely Suárez; el titular de Cultura, Giovanny Villalobos; el secretario de Educación Superior, Parra, y el presidente del Instituto de Robótica, Wender Sánchez.

También formarán parte representantes de los organismos que actúan en las áreas de la ciencia y la tecnología en la región, como el Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (Izit), el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), Fundacite, Infocentro y el Movimiento Venezolano de Investigadores para el Futuro. Asimismo, se prevé la incorporación de los departamentos científicos de las universidades.

Este comité regional contará, además, con la participación activa del Consejo Legislativo, representado por su presidenta, Magdely Valbuena, con quien ya se sostuvo la primera reunión con los legisladores de la Comisión de Educación para avanzar en la redacción de la Ley Estadal de Ciencia y Tecnología, marco legal que sustentaría al Consejo Científico del estado Zulia.

Noticia al Día/nota de prensa

