Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Gobernación del Zulia realiza 1er Encuentro para las mesas de trabajo con productores de café y cacao

La actividad fue presidida por el secretario de Comercio Exterior, Inversión y Cooperación Técnica Internacional del gobierno regional, Mario Isea

Por Ernestina García

Gobernación del Zulia realiza 1er Encuentro para las mesas de trabajo con productores de café y cacao
Foto Gobernación del Zulia
Teniendo como escenario el salón Catatumbo de la Biblioteca Pública María Calcaño, este jueves 14 de agosto, la Gobernación Bolivariana del Zulia realizó el 1er Encuentro para las Mesas de Trabajo con Productores de Café y Cacao de la entidad.

La actividad fue presidida por el secretario de Comercio Exterior, Inversión y Cooperación Técnica Internacional del gobierno regional, Mario Isea, quien manifestó que el objetivo de estas mesas es ofrecer acompañamiento y apoyo en las técnicas de reproducción y procedimientos, fortaleciendo su conocimiento y competitividad.

Isea subrayó, el compromiso de la secretaría de "ser el canal para la comercialización efectiva de estos productos a nivel nacional e internacional" e invitó a participar activamente en este proyecto integral.

Por su parte, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Avendaño, destacó que la intención de esta actividad es tener conocimiento de las diferentes empresas que hacen actividad en este sector en las diferentes etapas de la cadena de valores, como sembradores, torrefactoras y quienes se dedican a la comercialización de estos rubros, para ayudarlos a aumentar su producción y su capacidad exportadora.

La productora e ingeniera química, Alejandra Martínez, se refirió a la importancia sobre la comercialización y los costos de las certificaciones orgánicas que se deben tramitar por los productores, tomando en consideración el nivel de producción de cada uno.

Este encuentro es una iniciativa clave para fortalecer la venta del café y cacao en el mercado exterior, en línea con las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro y que el gobernador Luis Caldera impulsa en la entidad zuliana.

Noticia al Día/Nota de prensa

