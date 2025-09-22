Gobernación del Zulia y Frente Preventivo dan la bienvenida al nuevo periodo escolar con un abordaje en la E.B.N. San Francisco

La Secretaría de Promoción y Prevención Ciudadana de la Gobernación del Zulia, en colaboración con el Frente Preventivo Zulia, dio inicio al nuevo período escolar 2025-2026 con un abordaje preventivo en la Escuela Básica Nacional San Francisco, ubicada en el municipio del mismo nombre.

La actividad, impulsada por las políticas del presidente Nicolás Maduro y la gestión del gobernador Luis Caldera, se centró en ofrecer orientaciones y actividades para niños, niñas, adolescentes, y al personal educativo, administrativo y obrero.

El abordaje en el municipio San Francisco contó con la participación de varias instituciones clave del Frente Preventivo Zulia, como la SNA (Superintendencia Nacional Antidrogas), la URI (Unidad de Respuesta Inmediata ), la GNB y la DPD (Dirección de Prevención del Delito).

Estas entidades se encargaron de desarrollar una agenda que incluyó un cálido comienzo y cordial bienvenida al nuevo año escolar, así como una serie de orientaciones preventivas vitales para el entorno educativo.

Uno de los puntos más destacados fue la demostración canina, una actividad que generó gran entusiasmo entre los asistentes y sirvió como un método didáctico para la prevención.

La iniciativa benefició a la comunidad educativa de la parroquia San Francisco, con una asistencia significativa de estudiantes y adultos que participaron activamente en las jornadas.

La Secretaría de Promoción y Prevención Ciudadana destacó la importancia de estas acciones para fortalecer el tejido social y garantizar un ambiente escolar seguro y saludable. Este tipo de abordaje preventivo busca no solo educar, sino también conectar a las instituciones del Estado con la comunidad, generando confianza y promoviendo una cultura de seguridad desde la base.

El secretario de Promoción y Prevención Ciudadana del Zulia, Silvestre Villalobos, expresó: "Estamos profundamente comprometidos con la visión de nuestro gobernador Luis Caldera y el presidente Nicolás Maduro. El inicio de este año escolar es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el bienestar de la juventud zuliana. Estos abordajes nos permiten llegar directamente a las comunidades y trabajar de la mano con las familias y el personal docente para construir un futuro más seguro para todos".

