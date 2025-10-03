Gobernador Caldera anuncia intervención de la UCI y la emergencia del Hospital II de Niños de Maracaibo

En la ruta por la recuperación de los espacios de salud, el gobernador del Zulia Luis Caldera, anunció la intervención de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para la activación de 13 camas, la emergencia, hospitalización, laboratorio y otras áreas del emblemático Hospital de Niños tipo 2 de Maracaibo, ubicado en la parroquia Bolívar.

El anuncio lo hizo el mandatario regional tras recorrido por este centro de salud pediátrico, donde inició el Plan Cayapa de la Salud, estrategia que viene marcando pauta en la gestión del Gobierno del Zulia, donde se han recuperado infraestructuras, dotado áreas con equipos de última generación y estableciendo programas, lo cual fortalece el Sistema Público Nacional de Salud en la entidad.

“Vamos desde hoy a hacer el proceso de intervención de infraestructura, dotación y equipamiento. Esto garantiza la ampliación de los servicios, sobre todo en el área neonatal qué tanto necesita la ruta materna, y en los planes que adelanta el Ministerio del Poder Popular para la Salud”, aseveró el gobernador Caldera.

Acompañado de la directora de este plantel hospitalario infantil, Neila Soto; de la subsecretaria de Salud, Hilda Ramírez; de la presidenta de FundaSalud, Luz Caldera y de la vocera comunal Ada Arrieta, el gobernador manifestó que el abordaje será integral, lo que conllevará a la atención de calidad a niños, niñas y adolescentes, como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro.

Entre los trabajos que se desarrollarán son pintura, impermeabilización, reparación de aires acondicionados, donde ya se han instalado en otros espacios 30 toneladas nuevas y aire comprimido.

Esta obra, apuntó el gobernador zuliano, se suma a otras ejecutadas por el Gobierno y que completan la atención integral en el estado Zulia, en todas las edades, como en el área oncológica, áreas de adultos, neurocirugía, traumatología en el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, la Unidad de Cuidados Intensivos de Cabimas y ahora estas 13 camas en la UCI para neonatos, niños y adolescentes del Hospital de Niños de Maracaibo.

