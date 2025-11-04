Martes 04 de noviembre de 2025
Gobernador Caldera anuncia que antes de Navidad la Guajira tendrá listos 70 kilómetros de vialidad asfaltada

El mandatario ofreció la información durante el inicio de la colocación de 11.2 kilómetros de asfalto del tramo de Sinamaica a Paraguaipoa, con el cual se completan 34 kilómetros en cuatro meses de gestión Bolivariana

Por Ernestina García

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció que antes de la Navidad la Guajira venezolana tendrá listos 70 kilómetros de vialidad asfaltada, señalizada e iluminada, beneficiando a comunidades, productores y el transporte, tanto de pasajeros como del comercio binacional.

El mandatario ofreció la información durante el inicio de la colocación de 11.2 kilómetros de asfalto del tramo de Sinamaica a Paraguaipoa, con el cual se completan 34 kilómetros en cuatro meses de gestión Bolivariana, a través del Plan Estadal de Vialidad, que lleva adelante la Gobernación y el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro a través de la vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre.

“Vamos ahora a rehabilitar el tramo desde Paraguaipoa hasta Paraguachón y desde Paila Negra hasta el Puente Sobre el Río Limón, de manera que antes de Navidad la guajira venezolana tendrá 70 km totalmente asfaltados, señalizados, demarcados, con ojos de gato”, explicó.

Los trabajos que se realizan en unión popular-militar-policial, suman la iluminación de las intersecciones de las principales comunidades en toda la Troncal del Caribe número 6, una vía, como lo destacó el gobernador, que “representa soberanía y desarrollo económico”

Proyecto salina

Informó sobre la aprobación del proyecto económico productivo que se refiere a la tecnificación de la Salina de Sinamaica, que se desarrollará en convenio entre la Gobernación Bolivariana del Zulia, la Alcaldía Indígena Bolivariana Guajira y la empresa privada.

En esta alianza se estima la construcción de muros de contención, para que la recolección de sal no solo sea en verano, sino también para que se pueda almacenar y procesar.

También dio a conocer que en las próximas horas el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, hará un envío de trasformadores para el municipio Guajira.

La alcaldesa del municipio Guajira, María Elena Beltrán, resaltó el trabajo que se realiza como un solo gobierno los ejecutivos nacional, regional y municipal, junto al pueblo organizado. “Aquí trabajando todos unidos y recibiendo bendiciones de nuestro presidente Maduro y nuestro gobernador Caldera”, subrayó.

Noticia al Día/Nota de prensa

