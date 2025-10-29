Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Gobernador Caldera arranca Plan Estadal de Vialidad en dos grandes vías del municipio Jesús Enrique Lossada

El gobernador Caldera informó que en el primer punto de vialidad, que significa la entrada al municipio Jesús Enrique Lossada, serán recuperados 7.2 kilómetros lineales con la colocación de 7.300 toneladas de asfalto en caliente tipo tres.

Por Ernestina García

Gobernador Caldera arranca Plan Estadal de Vialidad en dos grandes vías del municipio Jesús Enrique Lossada
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Con la intervención de casi 9.9 kilómetros de carretera, la Gobernación Bolivariana del Zulia arrancó este miércoles 29 de octubre, el Plan Estadal de Vialidad en el municipio Jesús Enrique Lossada, beneficiando a la población, productores y transportistas.

En su trabajo de cercanía con el pueblo en su propio territorio, el gobernador de la entidad, Luis Caldera, junto al alcalde de esa localidad, Carlos Colina; la presidenta del Consejo Municipal, concejala Ignora Díaz y de voceros del poder comunal, supervisó el arranque de las obras que abarcan dos grandes vialidades: la carretera vía a la Concepción entre el sector Lo de Doria hasta La Curva del Golfito y la de Cuatro Vías- El Muñeco.

El gobernador Caldera informó que en el primer punto de vialidad, que significa la entrada al municipio Jesús Enrique Lossada, serán recuperados 7.2 kilómetros lineales con la colocación de 7.300 toneladas de asfalto en caliente tipo tres.

En este tramo serán beneficiados 20.000 habitantes, conformados en 96 consejos comunales y 14 comunas; además de cuatro líneas de transporte: Concepción-Palito Blanco, Concepción-La Vanega, Concepción-Km 4 y Concepción-Centro.

En la otra vía, ubicada en la parroquia San José de la localidad lossadeña, que se corresponde a la carretera Cuatro Vías-El Muñeco, serán intervenidos 2.7 kilómetros lineales a los que se les aplicarán 4.500 toneladas de asfalto en caliente tipo tres, para favorecer a 1.025 habitantes y cinco consejos; sumando tres líneas de transporte público: el Colectivo Cachirí, Cuatro Bocas-La Curva y Cuatro Vías-La Curva.

“La Revolución Bolivariana se siente en un municipio que ha sido leal y consecuente con el presidente Hugo Chávez y hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro”, expresó el gobernador al destacar las zonas ampliamente productivas en horticultura y ganadería de doble propósito de ovino y caprino.

La vocera de la Comuna Hugo Chávez, Marisol Rincón, puntualizó que estas labores desarrolladas por el Gobierno Bolivariano significan un impacto positivo para los habitantes y productores, con el rescate y la optimización de la transitabilidad, que se encontraba en pésimas condiciones.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Viene otro palo de agua: Así anda el cielo

Viene otro palo de agua: Así anda el cielo

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Noticias Relacionadas

Al Dia

Gobernador Caldera arranca Plan Estadal de Vialidad en dos grandes vías del municipio Jesús Enrique Lossada

El gobernador Caldera informó que en el primer punto de vialidad, que significa la entrada al municipio Jesús Enrique Lossada, serán recuperados 7.2 kilómetros lineales con la colocación de 7.300 toneladas de asfalto en caliente tipo tres.
Al Dia

Alcaldía de San Francisco llama a la unión ciudadana para embellecer el municipio

Como parte de las estrategias de la Alcaldía Bolivariana del municipio de San Francisco para la recolección de desechos sólidos, se…
Al Dia

IECLUZ celebra 30 años con un Simposio Cardiovascular en Maracaibo

Las Jornadas XXX Aniversario reunirán a expertos de Venezuela,
Argentina y EE. UU. para trazar la ‘Visión 2025’ de la Cardiología
Internacionales

El huracán Melissa decrece a categoría uno mientras se acerca a Las Bahamas

El ciclón, que golpeó a Cuba este miércoles como categoría 3, estaba en el último reporte a 130 kilómetros (80 millas) al sureste del centro de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y un desplazamiento de 26 kilómetros por hora (16 millas por hora) hacia el noreste

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025