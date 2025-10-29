Gobernador Caldera arranca Plan Estadal de Vialidad en dos grandes vías del municipio Jesús Enrique Lossada

Con la intervención de casi 9.9 kilómetros de carretera, la Gobernación Bolivariana del Zulia arrancó este miércoles 29 de octubre, el Plan Estadal de Vialidad en el municipio Jesús Enrique Lossada, beneficiando a la población, productores y transportistas.

En su trabajo de cercanía con el pueblo en su propio territorio, el gobernador de la entidad, Luis Caldera, junto al alcalde de esa localidad, Carlos Colina; la presidenta del Consejo Municipal, concejala Ignora Díaz y de voceros del poder comunal, supervisó el arranque de las obras que abarcan dos grandes vialidades: la carretera vía a la Concepción entre el sector Lo de Doria hasta La Curva del Golfito y la de Cuatro Vías- El Muñeco.

El gobernador Caldera informó que en el primer punto de vialidad, que significa la entrada al municipio Jesús Enrique Lossada, serán recuperados 7.2 kilómetros lineales con la colocación de 7.300 toneladas de asfalto en caliente tipo tres.

En este tramo serán beneficiados 20.000 habitantes, conformados en 96 consejos comunales y 14 comunas; además de cuatro líneas de transporte: Concepción-Palito Blanco, Concepción-La Vanega, Concepción-Km 4 y Concepción-Centro.

En la otra vía, ubicada en la parroquia San José de la localidad lossadeña, que se corresponde a la carretera Cuatro Vías-El Muñeco, serán intervenidos 2.7 kilómetros lineales a los que se les aplicarán 4.500 toneladas de asfalto en caliente tipo tres, para favorecer a 1.025 habitantes y cinco consejos; sumando tres líneas de transporte público: el Colectivo Cachirí, Cuatro Bocas-La Curva y Cuatro Vías-La Curva.

“La Revolución Bolivariana se siente en un municipio que ha sido leal y consecuente con el presidente Hugo Chávez y hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro”, expresó el gobernador al destacar las zonas ampliamente productivas en horticultura y ganadería de doble propósito de ovino y caprino.

La vocera de la Comuna Hugo Chávez, Marisol Rincón, puntualizó que estas labores desarrolladas por el Gobierno Bolivariano significan un impacto positivo para los habitantes y productores, con el rescate y la optimización de la transitabilidad, que se encontraba en pésimas condiciones.

