Gobernador Caldera destaca logros hídricos en la celebración de los 35 años de Hidrolago

El acto de celebración de los 35 años de la Hidrológica del Lago (Hidrolago), sirvió de escenario para que el gobernador Luis Caldera destacara los logros en el área hídrica en el estado.

El mandatario zuliano afirmó que la institución "se encuentra en sus mejores momentos y que la gestión hídrica en la región, conducida con una alta capacidad gerencial, está alineada con el Plan de la Patria y las transformaciones del país".

Foto: Cortesía

Destacó que el derecho al agua potable y al saneamiento es ejecutado por un cuerpo laboral de más de 1.600 hombres y mujeres desplegados en la entidad, que en un trabajo articulado y comprometido puede mostrar logros operativos.

Foto: Cortesía

Entre ellos, precisó el gobernador, el suministro de más de 17.000 litros de agua por segundo a Maracaibo y seis municipios, al tiempo que se garantiza el funcionamiento de los sistemas en la Costa Oriental y el Sur del Lago.

Hizo énfasis en la nueva etapa de la Revolución, centrada en el poder popular: "Estamos acompañando los proyectos de las comunas, de las Brigadas Populares de las Aguas, en materia de sustitución de tubería, de construcción de acueductos, es decir, el Buen Vivir".

Foto: Cortesía

El gobernador proyectó la visión a futuro, al asegurar que, tras cerrar el 2025 como un "año de victoria, de soberanía y de paz", en el 2026 se continuará ampliando la cobertura y garantizando que "el pueblo siga siendo gobierno para el agua en los territorios.

Por su parte, el presidente de la hidrológica zuliana, Miguel Perozo, dedicó el aniversario a la “fuerza trabajadora del agua del Zulia”, a quienes calificó como los verdaderos protagonistas en la garantía de un servicio de calidad.

"Es un equipo del mejor del país. Un equipo donde el compromiso, la disciplina y la capacidad técnica y operativa, es de los mejores, para mí, el mejor en el país", afirmó Perozo, quien también reconoció la labor del presidente Nicolás Maduro, el ministro Carlos Mats y el gobernador Luis Caldera como "conductores de victoria".

Al destacar la entrega de más de 600 condecoraciones a trabajadores por años de servicio, Perozo expuso que estos estuvieron en condición de tercerizados y que "gracias a la Revolución Bolivariana hoy son parte de la familia, recibiendo todos los beneficios”.

Nota de Prensa