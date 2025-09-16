Gobernador Caldera entrega obras de salud y educación e inicia el ‘Plan Estadal de Vialidad 2025’ en el municipio Lossada

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, llevó a cabo una jornada de trabajo este lunes, 15 de septiembre en el municipio Jesús Enrique Lossada, cuya agenda incluyó el inicio del ‘Plan Estadal de Vialidad 2025’ y la entrega de un ambulatorio y un multihogar, como parte de su política de gobernar junto al pueblo en su territorio.

Foto: Cortesía

En el recorrido, el mandatario regional estuvo acompañado por la primera dama del estado, Roselyn López de Caldera; el alcalde de Jesús Enrique Lossada, Carlos Colina; el alcalde de Mara, Edgar Labarca; la secretaria de Salud, Noly Fernández; y representantes del Poder Popular, entre otros.

La jornada inició con el arranque del plan de vialidad en el sector Cuatro Vías-La Concepción, donde se colocarán 5 mil toneladas de asfalto en caliente tipo tres en 6.5 kilómetros, lo que mejorará la transitabilidad entre los municipios Mara, Jesús Enrique Lossada y Maracaibo.

Estos trabajos beneficiarán a más de 25 mil habitantes de la parroquia San José del municipio Lossada, así como a los transportistas que utilizan esta vía.

Atención digna en salud y educación

Durante la entrega de estas obras, el gobernador Caldera expresó: “Siguen las buenas noticias en el Zulia, y es que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, la Gobernación del estado Zulia y la Alcaldía del municipio Jesús Enrique Lossada estamos entregando el ambulatorio Cuatro Vías totalmente rehabilitado, en un esfuerzo de la comuna, ese poder popular que está ejerciendo la gobernanza en el territorio”.

Este centro de salud, que prestará servicio gratuito a la parroquia San José de Jesús Enrique Lossada y parte de La Sierrita, en Mara, cuenta con servicios de ecografía, sala de parto, hospitalización, laboratorio, especialidades médicas, odontología y vacunación.

Atención para los niños

La jornada concluyó con la inauguración del Multihogar Sagrado Corazón de Jesús. El gobernador, junto a la primera dama del Zulia, López de Caldera, y la primera dama de Lossada, Susana de Colina, destacó que el espacio brindará a los niños y niñas alimentación, cuidado y amor, siguiendo las directrices del presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores de Maduro.

Por su parte, López de Caldera señaló que el multihogar asistirá a 30 niños de la zona con un plan de alimentación adecuado, fortalecerá su educación y ofrecerá apoyo a las madres trabajadoras en un ambiente seguro para sus hijos.

Fotos: Cortesía

Lee también: La Gobernación será la patrocinante oficial de Expozulia 2025 y sorteará 40 stands gratis para nuevos emprendedores

Noticia al Día/Nota de prensa