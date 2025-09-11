Gobernador Caldera inauguró dos pabellones y reactivó cinco cupos de UCI en el Hospital General del Sur

A través del Plan Cayapa de la Salud, que impulsa por el gobernador Luis Caldera para la recuperación del sector sanitario zuliano, fueron inaugurados dos pabellones y reactivados cinco cupos de la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI) del Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, acción que fue acompañada con la entrega de una ambulancia de Soporte Avanzado al Funzas 171.

Este miércoles, 10 de septiembre, el gobernador Caldera realizó una jornada de este plan, que ya suma la intervención de 32 centros asistenciales, comenzando con el abordaje a los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) Catatumbo y Los Mangos, situados en la parroquia Idelfonso Vásquez, para luego llegar al emblemático Hospital General del Sur y cumplir con su compromiso de campaña de ser la salud la prioridad en su gestión, con el apoyo del Gobierno Nacional.

"Esta es la primera ambulancia de Soporte Avanzado que se entrega al Zulia", expresó al mandatario regional al referir que encontró al estado sin uno de estos vehículos para el traslados de pacientes y que, en apenas 30 días, suman 24 para el servicio del pueblo. Dio a conocer que la próxima semana será entregada otra de Soporte Avanzado.

Explicó que los nuevos pabellones de este centro hospitalario estarán dispuestos para la atención de casos críticos que lleguen a la emergencia de este centro hospitalario.

Al referirse a la UCI y los cinco cupos disponibles, recordó que hace apenas una semana activó en el Hospital Dr. Adolfo D’Empire de Cabimas ocho cupos en su UCI y seis cupos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Ucin).

En este particular expuso que se viene llevando adelante un plan sistemático para garantizar el servicio de estas unidades en todo el estado Zulia, dentro del Plan Cayapa de la Salud, el cual cuenta con varios vértices, entre ellos el tema de atención a los pacientes críticos y que forma parte de los avances registrados en su gobierno.

Reveló que ya se está en proceso de intervención el Hospital de Niños de Veritas, donde próximamente se culminan los trabajos de aire comprimido. Allí también se van a abrir 13 cupos de UCI; mientras que en el Hospital Central Dr. Urquinaona se pondrán a disposición cuatro y en el Hospital Dr. Régulo Pachano Añez, conocido como Sanipez, cuatro unidades más.

El gobernador Caldera estuvo acompañado de la primera Dama del Zulia, Roselyn López de Caldera; la Autoridad única y secretaria de Salud del estado, Nolis Fernández; la subsecretaria de Salud, Hilda Ramírez; la presidenta de Fundasalud, Luz Caldera; el director del Hospital General del Sur, Antuan Lomelli y el equipo del Funzas 171.

