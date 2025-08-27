El gobernador del estado Zulia Luis Caldera, sostuvo un encuentro con las nueve comunas y representantes de los 81 consejos comunales del municipio Valmore Rodríguez, quienes presentaron un balance de más de 40 proyectos que han venido ejecutando entre 2024 y 2025.

El mandatario regional destacó el esfuerzo del pueblo y la capacidad para darle resolución a los problemas de la comunidad, así como de unificar criterios técnicos-económicos, que se traducen en un buen vivir para las comunidades.

Explicó que en lo denominado como “etapa de cierre”, la Gobernación del Zulia, cumpliendo con las instrucciones del presidente Nicolás Maduro y junto a la alcaldesa de la localidad, Yurani Pino, financiará nueve proyectos, que ya recibieron en su primera fase el financiamiento del Consejo Federal de Gobierno (CFG), pero que amerita un recurso adicional para poder culminarlos.

El recorrido en el territorio valmorense incluyó la activación del Plan Cayapa de la Salud en el Hospital Darío Suárez de Bachaquero, que forma parte de la Agenda Concreta de Acción del municipio y que incluye el liceo, una escuela, el estadio y, entre otros, los servicios de agua y electricidad con el tema de los transformadores.

Andrea Cañizales, vocera de la comuna General Rafael Urdaneta y responsable de la Sala de Autogobierno, resaltó la realización de esta gran asamblea comunal, donde plantearon el ciclo de cierre al gobernador.

“Le hicimos un esbozo a nuestro gobernador sobre el ciclo de cierre de cada uno de los proyectos y él, en conjunto con nuestra alcaldesa Yurani Pino le está dando soluciones, para cerrar todos esos planes inconclusos y darle soluciones a la población de todo nuestro territorio comunal”, explicó la comunera.

Sostuvo que esta reunión de trabajo se tradujo en soluciones para la comunidad. “En ella planteamos todas aquellas inquietudes y proyectos que teníamos inconclusos, pero de la mano con él gobernador y la alcaldesa vamos a lograr el finiquito del 100% de los proyectos aprobados”.

Por su parte, la comunera Blanca Chirinos contó que ya fueron ejecutada una carpintería comunal y una textilera comunal y, actualmente, está en proceso de ejecución de una bloquera, para lo que han hecho grandes esfuerzos acompañados del Gobierno Bolivariano para su consolidación.

Noticia al Día/Nota de prensa