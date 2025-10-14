Gobernador Caldera y ministra Jiménez instalan el Consejo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Zulia

Con la presencia de rectores y vicerrectores de las universidades, instituciones educativas, centros de investigación, semilleros científicos, este martes 14 de octubre el gobernador del Zulia, Luis Caldera y la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, instalaron el Consejo Estadal para la Ciencia, la Tecnología e Innovación “Dr. Humberto Fernández Morán”.

El acto tuvo lugar el salón Catatumbo de la Biblioteca Pública del Zulia “María Calcaño”, donde también se realizó una exposición de proyectos que vienen desarrollando investigadores zulianos, instituciones educativas públicas y privadas, entre otros.

Tras la firma del decreto de creación, el gobernador anunció el establecimiento de un fondo regional para el financiamiento de proyectos de ciencia, tecnología e innovación e hizo entrega a la vicepresidenta sectorial del Plan Rector del Borde Costero del Lago de Maracaibo, contentivo de todos los planes de infraestructura, de servicios y de investigación alrededor del Coquivacoa.

Agenda común

El mandatario zuliano dio a conocer que se estableció una agenda común, con la autorización y apoyo del presidente Nicolás Maduro, entre la Gobernación y el Ministerio para la Ciencia y la Tecnología, en la cual figura la recuperación del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, la apertura del Instituto de Robótica, el Museo Dr. Humberto Fernández Morán, la recuperación del Complejo Científico, Cultural y Turístico Planetario Simón Bolívar, la ruta de los Semilleros Científicos para la Costa Oriental del Lago y, entre otros, el reimpulso del Plan de Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo.

Otros de los acuerdos es el apoyo a los investigadores científicos jubilados, que continúan generando conocimientos y asesorías, apoyo a los 20 proyectos de investigación del Zulia para este año, convenios con la Universidad del Zulia y con la Universidad Politécnica de Maracay.

“Hoy es un día de esperanza y de avance, pero también de reconocimiento a los investigadores zulianos, hombres y mujeres, y a esta nueva generación de científicos”, resumió el gobernador.

Recursos y becas

La vicepresidenta Jiménez, expresó que el Consejo Científico Regional del Zulia, permite generar nuevas condiciones y capacidades en materia de ciencia, tecnología, investigación y desarrollo para la solución de problemas locales.

Informó que el Gobierno Nacional del presidente Maduro destinará 550.000 dólares este año para proyectos de investigación, así como la beca de 25 estudiantes del estado en la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología Dr. Humberto Fernández Morán.

“El trabajo nuestro es iniciar una agenda de proyectos científicos regionales. Aplaudo que el gobernador asuma desde la propia Gobernación, disponer recursos especiales para tributar a la ciencia regional, lo que permite acompañar financieramente los proyectos. Este acto de hoy es histórico, donde se homenajea al más grande hombre de la ciencia del siglo 20, el Dr. Humberto Fernández Morán”, apostilló.

