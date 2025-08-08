Gobernador del Táchira decretó tres días de duelo por la muerte de monseñor Mario Moronta

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal decretó tres días de duelo a partir de este jueves, por el fallecimiento del obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta.

Además, ordenó izar la bandera de la entidad a media asta en todas las instituciones públicas regionales y aquellas nacionales que hacen vida en el Táchira, por el deceso del monseñor Moronta, y exhorta a rendir homenaje en los centros educativos a la vida y obra del religioso.

Bernal, acudió a las exequias del monseñor Moronta para rendir un homenaje a sus restos, afirmando que es un "amigo" el que partió a la inmortalidad, reseñando que estuvo trabajando de la mano con él unos seis años.

Este viernes, 8 de agosto se lleva a cabo la misa exequial en la Catedral de San Cristóbal, en la que participa el nuncio apostólico, monseñor Alberto Ortega.

Monseñor Lisandro Rivas, obispo de la Diócesis de San Cristóbal, confirmó que el corazón de monseñor Moronta será trasladado al Santuario del Santo Cristo de La Grita en un acto por separado.

Dedicó su vida a Dios por más de 25 años

En horas de la mañana del lunes 4 de agosto se conoció sobre el fallecimiento de monseñor Moronta, obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal, a los 76 años de edad.

El representante de la iglesia venezolana murió en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, luego de más de 25 años al servicio de Dios.

El Cardenal Baltazar Porras confirmó la noticia a través de sus redes oficiales, en las que además, expresó su dolor por la partida física monseñor Moronta.

"Despedimos con profundo dolor a un hombre grande y luchador, pastor entregado y testigo fiel del Evangelio. Que el Señor lo reciba en su Reino eterno, y que María Santísima mire con ternura el amor que siempre tuvo por sus hijos", escribió Porras en su cuenta de Instagram.

Noticia al Día/Con información de La Nación