Miércoles 29 de octubre de 2025
Gobernador Luis Caldera acompañó a niños, niñas y adolescentes en segundo día de la Expo “Simón: de Niño a Libertador”

Durante su intervención, el mandatario regional destacó que el objetivo principal de la exposición es presentar a Bolívar como un “superhéroe de los tiempos actuales”.

Por Noticia al Dia

Gobernador Luis Caldera acompañó a niños, niñas y adolescentes en segundo día de la Expo “Simón: de Niño a Libertador”
Este martes 28 de octubre, desde la Biblioteca Pública María Calcaño, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, acompañó a niños, niñas y adolescentes en el segundo día de la Expo “Simón: de Niño a Libertador”, una iniciativa educativa y cultural que busca resaltar la vida y obra del Libertador Simón Bolívar como referente de soberanía, libertad y patriotismo.

Durante su intervención, el mandatario regional destacó que el objetivo principal de la exposición es presentar a Bolívar como un “superhéroe de los tiempos actuales”, capaz de inspirar a las nuevas generaciones con su legado de lucha y valores.

La proyección también pone en valor el papel de los próceres y de las mujeres heroínas de la historia venezolana. “El evento busca rescatar y realzar el conocimiento, la ciencia, el amor a la patria y el amor a lo nuestro”, añadió el gobernador.

La Expo “Simón: de Niño a Libertador” se ha convertido en un epicentro de grandes eventos, con la participación activa de docentes, escuelas, comunidades organizadas y grupos institucionales no solo de Maracaibo, sino de todo el estado Zulia. Esta muestra educativa estará disponible hasta el próximo domingo, para luego continuar su recorrido por otros estados del país.

Organizada a nivel nacional por la Presidencia de la República, la Expo ha contado con el apoyo logístico para la movilización y habilitación de los espacios donde se proyecta la obra. En el Zulia, el gobernador estuvo acompañado por la primera dama Rosely López de Caldera; la profesora Penélope González, del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa; la profesora Yamil Suárez, de la Secretaría de Educación; y el sociólogo Giovanni Villalobos, de la Secretaría de Cultura.

Caldera explicó que esta actividad combina cultura, recreación y tecnología, destacando el uso de la inteligencia artificial como herramienta educativa. “Es una experiencia que permite el acceso a nuevas tecnologías, el encuentro entre escuelas, directores, maestros y maestras, junto al equipo de la Secretaría de Cultura”, concluyó.

Por otra parte el mandatario Regional indicó: " Maracaibo hoy es epicentro de dos grandes eventos, tenemos en primer lugar esta Expo Simón, que gracias al Gobierno Bolivariano del Presidente Nicolás Maduro Moros, de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez y de todo el equipo de educación, cultura, recreación se viene movilizando por todo el territorio nacional y en el marco de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se ha insertado está Expo Simón."

Noticia al Día/Lcda. María García

