Gobernador Luis Caldera despliega jornada de salud en el municipio Colón

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, encabezó este lunes 11 de agosto una intensa jornada de trabajo en el municipio Colón, centrada en el fortalecimiento del sistema de salud en la región Sur del Lago.

Durante el recorrido, Caldera dio inicio al Plan Quirúrgico del Ipasme, supervisó el comienzo de las obras de rehabilitación del Hospital III Santa Bárbara a través del Plan Cayapa de la Salud, y participó en la reinauguración del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Simón Bolívar, en la población de San Carlos.

Acompañado por las alcaldesas de Colón y Catatumbo, Misleidy Ortigoza y Wilmer Ariza, respectivamente, así como por la autoridad única de salud del Zulia, Noly Fernández, personal médico y representantes del Poder Popular, el mandatario regional inició la jornada en el CDI Hugo Chávez, donde se atendieron 143 casos quirúrgicos de distintas patologías, dirigidos al personal del magisterio zuliano.

“Aquí estamos unidos: el Ipasme, el Ministerio de Educación, la Gobernación, las alcaldías y la Misión Barrio Adentro, todos con un solo latido, como lo es la atención del pueblo”, expresó Caldera.

El gobernador adelantó que para finales de agosto se prevé una nueva jornada quirúrgica para 200 pacientes, además de la intervención de 600 cataratas en todo el Sur del Lago.

Hospital Santa Bárbara será rehabilitado tras 18 años de abandono

Como parte del Plan Cayapa, el gobernador anunció el inicio de los trabajos de recuperación en el Hospital III Santa Bárbara, que incluyen la rehabilitación de los pisos 4 y 5, la impermeabilización de 4.000 metros cuadrados de techo, y la entrega de 150 toneladas de aire acondicionado para climatizar las distintas áreas del centro asistencial.

También se contempla la intervención del ascensor, los pabellones quirúrgicos, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas de hospitalización, traumatología, sala de parto y consulta externa.

Caldera destacó que este hospital, considerado epicentro de la salud en el Sur del Lago, tenía 18 años en abandono total, y que su recuperación representa un avance significativo para la atención médica en la zona.

CDI Simón Bolívar reabre sus puertas

La jornada culminó con la reinauguración del CDI Simón Bolívar, en San Carlos, donde el gobernador estuvo acompañado por la directora del centro, Ana Perozo, y el equipo de la Secretaría de Salud.

“La salud es prioridad. Por eso estamos desplegando este plan integral que incluye atención en 19 hospitales, cirugías de catarata, el Plan Quirúrgico Nacional, atención a pacientes oncológicos, con cardiopatías y en diálisis”, afirmó Caldera.

Noticia al Día / Nota de prensa