Gobernador Luis Caldera despliega ‘Plan Cayapa de la Educación’: Inicia con la rehabilitación de 54 escuelas del Zulia

Con la finalidad de mejorar los espacios de 54 escuelas estadales y nacionales ubicadas el territorio regional, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera desplegó el Plan Cayapa de la Educación junto a las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles), para que alumnos, personal docente, administrativo y obrero inicien el periodo 2025-2026, con espacios dignos para el proceso educativo.

El lanzamiento de este plan, tuvo lugar en la Unidad Educativa Amanda de Jesús Bravo, sector Sabaneta de la parroquia Manuel Dagnino, donde el mandatario regional dio a conocer que el Plan Cayapa de la Educación incluye de la recuperación de la infraestructura escolar; así como la atención integral de docentes y personal del magisterio zuliano.

El plan avanzará en articulación con las comunas para la atención del hábitat donde están las escuelas; en el punto y círculo de estas áreas, fortaleciendo el Plan de Escuelas Abiertas y el Programa de Recreación Nacional, en los 21 municipios del Zulia, coordinando con las Alcaldías y las comunas.

El gobernador destacó el esfuerzo que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro, a través de las Consultas Nacionales Popular, donde las comunas han dado ejemplo de recuperación de espacios escolares con sus recursos.

“Es una buena noticia para el Zulia de que las Bricomiles, la Operación Juana de Ávila y, sobre todo, esta unión popular-militar recupere estos espacios para el inicio del año escolar 2025-2026”, enfatizó.

Autoridades

El mandatario zuliano estuvo acompañado del comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, M/G Pedro González; del comandante de la Operación Juana de Ávila, el general Padrón; de la secretaria de Educación, Yamily Suárez; el secretario de Comunas, Heider Rojas, representantes del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, de Fundaeduca, directiva de la institución escolar y el Poder Popular.

