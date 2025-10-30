Gobernador Luis Caldera juramenta directiva del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Zulia

Conformado por representantes de diferentes áreas de la ciencia, este jueves 30 de octubre, el Gobernador del Zulia Luis Caldera, juramentó la primera junta directiva del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado “Dr. Humberto Fernández Morán, en un acto celebrado en el Salón de Situaciones del Palacio de los Cóndores, sede del gobierno regional.

Foto: Cortesía

Tras la juramentación, el gobernador zuliano expuso que este consejo científico tiene como objetivo consolidar toda la política y los trabajos que viene adelantando el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y que, con la instalación del Consejo Estadal para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación el pasado 14 de octubre por parte de la ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología María Gabriela Jiménez, se le dio todo este impulso.

Caracterización de proyectos

Adelantó que el equipo caracterizará proyectos de manera urgente en las áreas agrícola, del Lago de Maracaibo, de la robótica, de la veterinaria, la salud y de la resolución de problemas directos del pueblo, para así lograr el financiamiento regional con la asignación de recurso directo a los proyectos de carácter colectivo, académico en las escuelas y en las universidades, y también de carácter particular para los investigadores y las investigadoras del Zulia.

Foto: Cortesía

“Es una gran oportunidad en esta trascendencia que está tomando la ciencia, la tecnología y la innovación y que lleva el nombre del ilustre zuliano Humberto Fernández Morán”, manifestó.

Pueblo poderoso

El doctor Clímaco Cano, quien representa a los investigadores en el consejo, enfatizó que los “pueblos son poderosos en la medida que desarrollan su ciencia y tecnología y este primer paso es importante para ello. De mi parte estoy dispuesto a dar todo lo que sea necesario para en el área de medicamentos, a aportar todo lo que se pueda en materia de innovación”, expresó.

Foto: Cortesía

Resaltó la disposición del gobernador Caldera a ayudar a desarrollar la ciencia y la tecnología y lo calificó excelente persona, líder y gobernante que viene haciendo un trabajo por el estado al que se le notan los cambios.

Junta directiva

La junta directiva quedó conformada por el gobernador Caldera, los secretarios de Educación Superior, Enrique Parra; de Educación, Yamili Suárez; de Comunas Heiderth Rojas, de Desarrollo Económico Mario Isea y de Cultura Giovanny Villalobos; como representante de las universidades, Rixio Romero; del Mincyt, José Lárez; de los investigadores científicos, Clímaco Cano y de la Juventud, Mariana Sánchez, quien es parte de los Semilleros Científicos.

En el acto acompañaron representantes de instituciones universitarias como la Universidad del Zulia, Universidad Rafael Belloso Chacín, Universidad Ambiental Fruto Vivas, Universidad de las ciencias de la Salud y Universidad Rafael María Baralt; así como del IVIC, IZIT y Fundacite.

