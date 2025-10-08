Gobernador Luis Caldera reinaugura cuatro áreas del Hospital Universitario de Maracaibo

Cuatro áreas del Hospital Universitario de Maracaibo fueron reinauguradas para su efectiva atención hacia todos los zulianos.

Este importante avance lo dio a conocer el gobernador del Zulia, Luis Caldera, quien destacó el desempeño que se la ha brindado al área de salud en estos cinco meses de gestión.

"Hoy estamos recuperando los espacios de este centro de salud en el que algunos tenían más de 12 años sin funcionamiento. El área de triaje tiene 28 camas para atender las emergencias. Asimismo, fue reinaugurado el área de laboratorio, rayos X y en el área quirúrgica estamos entregando seis pabellones totalmente nuevos. El impacto es inmediato, puesto que se están cubriendo diferentes patologías", destacó Caldera.

Con estos equipos en funcionamiento serán atendidos gran parte de la población que recurran a este centro hospitalario.

"La reapertura de estas áreas en el HUM muestra un avance importante en materia de salud. En estos 100 días de gobierno tenemos totalmente nueva la unidad de diálisis del Hospital Noriega Trigo, también la unidad de diálisis del Hospital General del Sur y el Hospital Nuestra Señora del Rosario, en Perijá. Aún tenemos debilidades, pero seguimos avanzando y enfocándonos en el cuidado y bienestar para nuestros zulianos", resaltó el Gobernador.

Foto: Wilberth Marval

Noticia al Día