Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Gobernador Luis Caldera reinaugura cuatro áreas del Hospital Universitario de Maracaibo

Con el abordaje de otros hospitales, este centro de salud estará un poco más descongestionado

Por Greily Nuñez

Gobernador Luis Caldera reinaugura cuatro áreas del Hospital Universitario de Maracaibo
Fotos: Xiomara Solano / Wilberth Marval
Cuatro áreas del Hospital Universitario de Maracaibo fueron reinauguradas para su efectiva atención hacia todos los zulianos.

Este importante avance lo dio a conocer el gobernador del Zulia, Luis Caldera, quien destacó el desempeño que se la ha brindado al área de salud en estos cinco meses de gestión.

"Hoy estamos recuperando los espacios de este centro de salud en el que algunos tenían más de 12 años sin funcionamiento. El área de triaje tiene 28 camas para atender las emergencias. Asimismo, fue reinaugurado el área de laboratorio, rayos X y en el área quirúrgica estamos entregando seis pabellones totalmente nuevos. El impacto es inmediato, puesto que se están cubriendo diferentes patologías", destacó Caldera.

Con estos equipos en funcionamiento serán atendidos gran parte de la población que recurran a este centro hospitalario.

"La reapertura de estas áreas en el HUM muestra un avance importante en materia de salud. En estos 100 días de gobierno tenemos totalmente nueva la unidad de diálisis del Hospital Noriega Trigo, también la unidad de diálisis del Hospital General del Sur y el Hospital Nuestra Señora del Rosario, en Perijá. Aún tenemos debilidades, pero seguimos avanzando y enfocándonos en el cuidado y bienestar para nuestros zulianos", resaltó el Gobernador.

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval

Noticia al Día

Zulia

El Zulia participa en la Jornada Nacional de Reforestación con la siembra de más de 7 mil árboles en varios municipios de la región

La siembra de más de 7 mil árboles marca la participación del Zulia en la Jornada Nacional de Reforestación a propósito de la celebración del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, que se realiza desde este miércoles 8 hasta el viernes 10 de octubre en Caracas, enmarcado en el Bicentenario del Decreto de Chuquisaca de Simón Bolívar con el objetivo de promover un cambio de paradigma global en la relación con el ambiente.
Al Dia

Se incendia carro en el Centro de Maracaibo

En el video publicado por Maracaibo Informa, se puede ver a varios sujetos con envases de agua, intentando apagar el fuego del vehículo
Al Dia

¡Hey! dos más y limpiaís la mesa: Las mujeres estan "empinando más el codo" que los hombres

Expertos aseguran que las chicas que tienen una mente brillante y fueron universitarias serían propensas a beber más alcohol.
Al Dia

En video le tiraron una cerveza a Ana del Castillo en la cara y casi ‘arde Troya’

La artista colombiana que se abre camino en el mundo del vallenato mantendría una actitud digna, demostrando su fuerte carácter.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
