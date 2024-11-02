Gobernador Manuel Rosales dio inicio a la Navidad en el estado Zulia con el gran encendido de Bella Vista

A las ocho y 10 minutos de la noche de este viernes primero de noviembre, el gobernador Manuel Rosales dio inicio a la Navidad en el estado Zulia con el gran encendido de la avenida Bella Vista en Maracaibo.

Acompañado por su gabinete de gobierno, la primera autoridad regional se presentó en la tarima ubicada en la Plaza El Ángel para dar inicio a este tradicional evento que ya tiene 28 años realizándose en la capital zuliana.

El gobernador, durante unas breves palabras, expreso su satisfacción por realizar una vez más el encendido de Bella Vista a pesar de la situación que atraviesa la región zuliana con el racionamiento eléctrico.

Destacó que en esta ocasión, se colocaron sistemas de iluminación de bajo consumo, motivo por el cual no afectará el servicio eléctrico en Maracaibo.

Indicó que expertos en materia eléctrica, aseguran que toda la iluminación de la avenida solo consume la electricidad que usan 12 casas.

En desarrollo…

José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano