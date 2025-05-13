Gobernador Manuel Rosales impulsa jornada de salud en el municipio La Cañada de Urdaneta

En un esfuerzo por fortalecer el acceso a los servicios médicos y mejorar la calidad de vida de los zulianos, el Gobernador del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección de Programas de Salud, en el marco del «Plan Zulia Saludable» desplegó una gran jornada de salud integral en la parroquia Andrés Bello del municipio La Cañada de Urdaneta.

La actividad, que benefició a cientos de habitantes de la comunidad, ofreció atención médica especializada en diversas áreas como medicina general, cardiología, odontología, pediatría, consultas para el adulto mayor y evaluación renal.

Asimismo, se desarrollaron programas preventivos como la casación tabáquica, pesquisas de VIH y diabetes, además de asesoría integral en salud sexual y reproductiva.

Durante la jornada también se llevó a cabo una intensa campaña de inmunización, entrega de medicamentos gratuitos, distribución de preservativos y material informativo como trípticos educativos. La comunidad contó además con servicios complementarios como peluquería, con el fin de atender no solo la salud física sino también el bienestar general de los ciudadanos.

Dichas jornadas forman parte del compromiso por parte del Gobernador Manuel Rosales Guerrero con las comunidades de la región zuliana, acercando la atención médica de calidad y promoviendo una cultura de prevención y cuidado integral.

La jornada fue recibida con entusiasmo por los habitantes de la parroquia Andrés Bello, quienes agradecieron la iniciativa por brindar soluciones concretas a sus necesidades de salud y por permitirles el acceso a servicios especializados.

La Gobernación del Zulia continúa demostrando su compromiso con el bienestar social, trabajando de manera articulada para garantizar atención médica oportuna, gratuita y de calidad en todos los rincones de la región.

Noticia al Día/Nota de prensa