Gobernador Manuel Rosales inicia el Programa ‘Jóvenes Inventores’: "Símbolo de sueños, esperanza y prosperidad"

El gobernador Manuel Rosales presentó este miércoles 12 de marzo, desde el salón Catatumbo de la Biblioteca Pública María Calcaño, el programa "Jóvenes Inventores", diseñado para fomentar la creatividad y el emprendimiento de los jóvenes zulianos entre los 16 hasta los 30 años, y brindará las herramientas y el apoyo necesarios para desarrollar sus proyectos.

Rosales destacó que el estado Zulia, a través de estos proyectos educativos que fortalecen las ideas de más de 221 estudiantes de diversas áreas, avanza hacia la prosperidad y el desarrollo, superando dificultades y obstáculos, subrayó la importancia de aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor.

Dirigiéndose a los estudiantes de entre 16 y 30 años, para quienes fue diseñado este programa, Rosales expresó: "Así como ustedes son estudiosos y jóvenes inventores, también existen, como en toda sociedad, los destructores, hoy, el Zulia se debate entre los destructores y los inventores, nuestro compromiso es apoyar la invención y la creatividad, separando para siempre lo que representa la destrucción, el atraso y la sombra, eso jamás volverá al Zulia".

Acompañado de su gabinete de gobierno, Rosales explicó que el programa "Jóvenes Inventores" abarca diversas áreas, como medio ambiente, salud, desarrollo tecnológico y educación, entre otras. Además, resaltó el talento de los zulianos, recordando hitos como la invención del bisturí de diamante por Humberto Fernández Morán y el modelo matemático de Héctor Rojas, que permitió determinar el lugar de aterrizaje de la nave que llevó al hombre a la Luna.

Para finalizar, el gobernador anunció que este programa, inicialmente concebido como un ensayo, será ampliado bajo el nombre "Zulianos Inventores", extendiéndose a toda la sociedad.

