Gobernador Manuel Rosales: "Las sanciones no producen ni provocan ningún cambio político"

El Gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, expresó su posición sobre las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, afirmando que estas no generan cambios políticos y solo agravan la situación económica y social del país, las declaraciones fueron ofrecidas hoy, 28 de febrero, desde el Teatro Baralt de Maracaibo.

Rosales destacó que tanto el Zulia como Venezuela conocen la postura del Ejecutivo regional frente a las sanciones, las cuales, según él, solo generan pobreza y afectan gravemente sectores clave como la industria, el comercio, la agricultura, la salud, la educación y los servicios básicos: "Las sanciones son lo peor que le puede pasar a un país como Venezuela, no producen ni provocan ningún cambio político, hay pruebas de ello. Quien hable de sanciones no quiere a esta tierra, no quiere a su familia ni un futuro para Venezuela", enfatizó el mandatario.

Asimismo, el Gobernador subrayó que las sanciones no solo perjudican a quienes residen en el país, sino también a los venezolanos en el extranjero, ya que muchos tienen familiares en Venezuela que sufrirán las consecuencias: "Yo también tengo familia fuera del país, y ellos se preocupan porque saben que quienes estamos aquí somos los que vamos a padecer", añadió Rosales.

Finalmente, señaló que las sanciones, al estrangular económicamente a un país, solo generan afectaciones económicas y sociales, sin lograr ningún resultado político ni impactar al gobierno.

Lee también: Gobernación del Zulia anuncia cierre de calles y avenidas para el desfile de carnaval en Maracaibo

Noticia al Día/Nota de prensa