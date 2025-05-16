Gobernador Manuel Rosales supera por más de 39 por ciento en votos al candidato del oficialismo

Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia y candidato a la reelección, mantiene una ventaja de 39,2 puntos sobre el candidato del oficialismo, cuya intención del voto apenas alcanza el 15 por ciento.

El resultado de la última medición de la prestigiosa empresa de encuestas fue presentado durante una rueda de prensa por el economista Edison Morales, especialista en análisis de datos y el politólogo Julio Urribarrí, experto en opinión pública, quienes destacaron la veracidad y rigurosidad científica de la medición desarrollada entre el púbico votante del estado Zulia.

De acuerdo a la encuestadora de que dirige el experto en consultas de opinión pública Félix Seijas , Manuel Rosales, cuenta con una intención al voto de más del 55 por ciento para las elecciones del próximo 25 de mayo, según más reciente estudio de opinión realizado en el estado por la reconocida encuestadora Delphos.

Los resultados de la encuesta realizada entre el 30 de abril y el 7 de mayo, consultó en sus hogares la opinión de personas mayores de 18 años, inscritas en el Registro Electoral Permanente, REP, para el propósito de conocer la opinión y percepción de la población sobre temas de interés público zuliano.

Los datos de la investigación de campo con miras a las elecciones del próximo 25 de mayo también determinaron que el gobernador Manuel Rosales posee una imagen favorable superior al 72.6 por ciento entre los zulianos.

El estudio de Delphos destaca una intención a votar el próximo domingo 25 de mayo se sitúan por encima 81 por ciento de los consultados, lo que echa por tierra la posibilidad que en el Zulia se produzca una abstención.

Como dato significativo y verificado, el trabajo de campo de Delphos determinó, que el 74,3 por ciento de los zulianos perciben que con Manuel Rosales el estado evoluciona positivamente.

La gestión de Manuel Rosales frente a la gobernación del Zulia alcanza el 87 por ciento como buena, mientras que su imagen favorable sobrepasa el 72 por ciento de la preferencia de los zulianos.

