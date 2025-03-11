Gobernador Rosales: "Aspiramos en el marco de este proceso electoral y en lo que vislumbra en el horizonte que retomemos la paz y la tranquilidad para Venezuela"

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, expresó su esperanza de que, en el contexto del próximo proceso electoral, Venezuela recupere la paz y la tranquilidad necesarias para avanzar hacia el progreso, estas declaraciones las ofreció tras asistir a la Misa de Acción de Gracias por el Décimo Noveno Aniversario del partido Un Nuevo Tiempo, celebrada este martes 11 de marzo en la Basílica del Rosario de Chiquinquirá.

Declaró Rosales: "Lo que percibo en las calles es alegría y fuerza, debemos seguir luchando y trabajando por nuestro estado y por Venezuela, hoy, más que nunca, los venezolanos y los zulianos sabemos que es necesario construir caminos: caminos hacia la paz, el reencuentro y el cambio, para que Venezuela vuelva a florecer como un país próspero y feliz. Eso es lo que la gente anhela."

El mandatario regional destacó que su organización política se consolida como una fuerza sólida, a pesar de las dificultades y conflictos naturales en el ámbito político-partidista, así mismo, reiteró su aspiración de que el proceso electoral permita retomar la paz y la estabilidad para que el país avance hacia el progreso.

En relación con las elecciones previstas para el próximo 25 de mayo, Rosales comentó: "No tengo certeza ni información para opinar sobre lo que significan las elecciones, sin embargo, están pautadas para esa fecha, y nosotros estamos trabajando para lograr una victoria contundente en el Zulia y movilizar al electorado en todo el país, creemos firmemente que la ruta cívica, electoral y democrática es la única que puede conducirnos a una solución".

Por su parte, la presidenta del partido Un Nuevo Tiempo, Nora Bracho, manifestó su respaldo al proceso electoral: "Estamos trabajando con determinación, hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores, luchando por el bienestar y el futuro de Venezuela, creemos en la vida democrática, no en atajos ni en salvadores, debemos tomar las riendas de nuestro destino y devolverle la esperanza al pueblo que anhela un cambio pacífico y democrático".

Finalmente, Stalin González reafirmó su confianza en la vía democrática: "Debemos seguir luchando y dejar atrás la inacción, el 25 de mayo representa una oportunidad para cambiar el rumbo del país, no hay nada más desafiante que participar y demostrar que queremos un cambio, estamos comprometidos a estar al frente y al lado de la gente".

María García

Noticia al Día