Gobernador Rosales inauguró el Ambulatorio “Simón Bolívar” en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante

Cumpliendo con la palabra empeñada, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, inauguró la noche de este lunes, 14 de abril, el Centro Clínico Ambulatorio Urbano Tipo III "Simón Bolívar", espacio sanitario cuya inversión asciende a 223 mil dólares y beneficiará a los habitantes de la parroquia "Francisco Eugenio Bustamante" de Maracaibo y zonas circunvecinas.

Rosales, al inicio del acto de inauguración, destacó el esfuerzo que junto con su equipo de trabajo realiza en la región constantemente. "De la mano de los zulianos, convencidos de que, a pesar de las dificultades, marchamos por los caminos de lucha, remando, avanzando, sin dudarlo, sin detenernos ni echarnos a un lado. Esta es la lucha por nuestra historia, nuestros antepasados, nuestras raíces, por nuestra madre tierra, expresión de amor y orgullo zuliano".

Manifestó que este Centro Clínico fue inaugurado en su anterior gestión, en el año 2003 y quedó mejor que una clínica privada. "Lo destruyeron, pero hoy lo venimos a inaugurar de nuevo. Aquí está para la gente, para la comunidad, para cuidarlo. En pocos días vamos a inaugurar también Fonprepol, con servicios modernos".

Servicios

El gobernador Rosales detalló los servicios que prestará a la comunidad el Centro Clínico Ambulatorio "Simón Bolívar": Emergencia y Observación de Adultos y Pediátrica, triaje, laboratorio, sala de cura, rayos X, terapia respiratoria, ducha térmica, preclínica, vacunación, odontología, ecografía, ginecología, control prenatal, medicina general, pediatría, cirugía menor, consultorio de psicología, espacios para consulta, trabajo social y otras áreas para el descanso de enfermeras y médicos, farmacia, depósito, seguridad, cocina, sala de espera, recepción, historias médicas y otras importantes para su funcionamiento.

Anunció que desde la próxima semana comienza el sistema de exámenes de laboratorio gratis que funciona en todo el estado Zulia y cubre miles de pruebas. "Tenemos una proyección para este año de un millón 500 mil pruebas completamente gratis. Y aquí se van a practicar exámenes de hemoglobina, hematocrito, cuenta blanca y fórmula, contaje de plaquetas, glicemia , urea, creatinina. Para eso van a tener aquí casi dos mil pruebas por mes ".

Dijo que esto es el cambio, para volver al nuevo Modelo de Salud. "Próximamente vamos a inaugurar otros Centros Clínicos como El Lucero, en Cabimas; El Silencio, en San Francisco; las áreas más importantes del Hospital General de Santa Bárbara y otros espacios de salud que eran basura, ruinas, abandono y destrucción, pero hoy, como este espacio, la gente puede venir para ser tratado con dignidad y respeto".

Resaltó que cuando llegó de nuevo a la Gobernación del Zulia, alrededor de un millón de personas visitaban los centros asistenciales. "La gente no quería ir a los hospitales, porque no había nada. Se sentían engañados, defraudados. Me encontré muchas personas que me decían que no iban a los hospitales, que se curaban con ramas, hojas, hierbas, con remedios caseros. No tenían confianza en los hospitales".

Y apuntó: "para este año tenemos una proyección de más de dos millones de personas que son atendidas de verdad en los hospitales del Zulia, además, de las que se atienden en los programas de prevención como Signo Vital, Con Buenos Ojos, en las escuelas y comunidades, Barrio a Barrio, con medicina general, odontología y medicamentos gratis”.

”Jamás abandonaremos al Zulia”

En otro orden de ideas, recordó que jamás, en medio de las dificultades que vivimos, sería capaz de repetir historias tristes, negras, de entrega, como lo hicieron en el pasado, cuando entregaron al Zulia. “Jamás abandonaremos al Zulia. Seguimos al frente del Zulia".

Recalcó que, "a pesar de las dificultades, quienes piensan en soluciones violentas o mágicas que no existen, nos inventan artilugios para descalificarnos. No nos interesa , porque nosotros estamos posicionados en la verdad y la razón, por eso seguimos avanzando. No nos podemos detener porque se nos va el tiempo y la vida. Avanzaremos por encima de los obstáculos y las dificultades. Como Fuente Ovejuna: Todos a una. El Zulia unido con la prosperidad y el desarrollo”.

