Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Gobernador Rosales inauguró vialidad en Haticos II y desplegó programas sociales en el Zulia

Este sábado 10 de mayo el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, entregó los trabajos de construcción, recuperación y modernización…

Por Christian Coronel

Gobernador Rosales inauguró vialidad en Haticos II y desplegó programas sociales en el Zulia
Este sábado 10 de mayo el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, entregó los trabajos de construcción, recuperación y modernización de la avenida 22, del sector Haticos II, parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo.

Foto: Cortesía

Esta obra de vialidad requirió una inversión, por parte de la Gobernación, de casi 248 mil dólares. De manera simultánea desplegó programas sociales como Con Buenos Ojos, Mercados Populares y Barrio a Barrio en las parroquias "Venancio Pulgar", "Francisco Eugenio Bustamante", San Isidro, Coquivacoa y en San Francisco, específicamente en El Callao, urbanización San Francisco.

Foto: Cortesía

Rosales explicó que fue un día de programas sociales que se extienden a todos los municipios del Zulia. Durante esta semana se desarrollaron en toda la Costa Oriental del Lago. "Pero hoy, entregamos a la comunidad y a los comerciantes la primera fase de esta obra de vialidad en Haticos II. Trabajamos en todos los sistemas de colectores, aguas blancas y servidas, de lluvia. Después de eso, realizamos la colocación de la base, asfaltado y la carpeta de rodamiento".

Foto: Cortesía

A su vez, resaltó que este tramo de carretera, de dos kilómetros de largo, es parte de la extensión del Circuito Vial de la capital zuliana, cuya área intervenida es de mil 600 metros lineales, donde se colocaron mil 800 toneladas de mezcla asfáltica, demarcación, pintura de brocales, colocación de ojos de gato, señaléticas en calles y avenidas.

Foto: Cortesía

"Esta es la vía más importante de lo que se conoce como Haticos II. Primero trabajamos en la Ruta de Transporte, vialidad importante que luego se extenderá hacia los barrios y urbanizaciones". Reitero a los vecinos la necesidad de cuidar y preservar esta obra. Además, recordó que en la parroquia Cristo de Aranza, la Gobernación está trabajando en otros sectores como Villa Hermosa, El Progreso, La Chinita, 23 de Enero, sector Pomona y en espacios educativos como la Escuela "Amelia Ríos".

Foto: Cortesía

“El Zulia avanza, se empina como potencia de Venezuela. Potencia económica, industrial, comercial. Ese es el trabajo, el esfuerzo de toda la gente del Zulia. Es nuestro compromiso y responsabilidad".

Foto: Cortesía

También se pronunció sobre los comicios de este 25 de mayo y exhortó a todos a salir a votar por el Zulia. "Los que andan por ahí, el tren de la destrucción, tienen 20 años en Mara y casi lo acaban. Ahora vienen y pretenden acabar con el Zulia, pero no se lo vamos a permitir. El 25 de mayo la gente va a salir a votar por el amor a esta tierra. Con orgullo zuliano. Que nadie se quede en su casa. Todos a votar. Es una victoria apoteósica la que vamos a obtener".

Foto: Cortesía

Programas sociales

El Gobernador se trasladó luego al municipio San Francisco, donde se desplegaron los programas sociales de la Gobernación: Con Buenos Ojos, en el sector "José Félix Rivas", de Venancio Pulgar; Barrio a Barrio, atención de medicina general y pediatría, vacunación, desparasitación, pesquisa de hipertensión y diabetes en Los Tres Reyes Magos; Mercados Populares, con productos de primera necesidad de excelente calidad a precios con subsidio de hasta 50%.

Estas actividades tuvieron lugar en la Escuela Ivonne Aguirre", de San Isidro y en la comunidad de Hato Verde, en la parroquia "Francisco Eugenio Bustamante. Además, se replicaron en El Callao, San Francisco. “Desplegamos los programas sociales en todo el Zulia".

Foto: Cortesía

Finalmente, resaltó que el programa Signo Vital realizó operaciones quirúrgicas, este sábado, en el Hospital General del Sur. Intervenciones de cataratas, Pterigión, hernias y otras. Destacó también el trabajo junto con el alcalde de San Francisco en materia de infraestructura, servicios, vialidad, educación, salud y otros.

Nota de Prensa

