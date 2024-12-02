Viernes 19 de septiembre de 2025
Gobernador Rosales: La Robótica abre un camino para crear un Zulia grande y próspero

En transmisión, en vivo, desde la Biblioteca Pública del Zulia, "María Calcaño", el gobernador Manuel Rosales, inauguró este lunes, 2…

Por Ernestina García

Gobernador Rosales: La Robótica abre un camino para crear un Zulia grande y próspero
Foto. cortesía
En transmisión, en vivo, desde la Biblioteca Pública del Zulia, "María Calcaño", el gobernador Manuel Rosales, inauguró este lunes, 2 de diciembre, la Feria del Día de la Inteligencia Artificial y la Robótica, cuyos cimientos iniciaron en su primera gestión con la creación de las Aulas Virtuales en los colegios adscritos a la Gobernación del estado.

Al inicio de su intervención manifestó: "quiero transmitirle a todo el Zulia un afectuoso saludo en este inicio del mes de diciembre. Un mes que nos invita a la unión, la paz y el encuentro, inspirados en la fe y nuestras tradiciones".

Manifestó que era maravilloso estar aquí, en la inauguración de esta feria dedicada a celebrar la Inteligencia Artificial y la Robótica en nuestro querido estado Zulia. "Fuimos pioneros en darle un merecido sitial a la tecnología y por eso el 2 de diciembre de 2022, en el Teatro Bellas Artes, decretamos el Día de la Robótica y la Inteligencia Artificial en el Zulia".

Rosales recalcó que para darle mayor fuerza a ese decreto creó el Programa Ingenio y Futuro, "en el cual involucramos a las Universidades, tecnológicos del Zulia y al sector privado, para profundizar en los conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas", dijo.

Recordó que el pasado 19 de junio, en el Auditorio de la Universidad "Rafael Urdaneta", graduamos a los primeros 500 jóvenes de este Programa. Y anunció que hoy se pone en marcha una nueva etapa del monumental Programa de Robótica y de Inteligencia Artificial, que creó desde el inicio de su gestión.

Rosales argumentó que esta etapa significa un importante salto en el desarrollo del Programa, porque conecta directamente al ciudadano con esta comunidad tecnológica.

Y agregó: "Queremos que los zulianos sientan el orgullo de ser de la tierra de los Campeones Mundiales de Inteligencia Artificial y Robótica. Este evento interactivo ha sido diseñado por el Instituto de Robótica, para ofrecer una experiencia inmersiva que despierta la curiosidad, fomenta el aprendizaje y, sobre todo, inspira a las futuras generaciones de científicos, ingenieros y creadores".

Explicó, además, que en las estaciones de realidad virtual, estudiantes y familias tendrán la oportunidad de sumergirse en entornos que desafían la imaginación. Desde explorar el funcionamiento de un robot, hasta simular la programación de inteligencias artificiales.

Destacó que, a través de estas experiencias, se busca no solo enseñar, sino también motivar a nuestros jóvenes a pensar de manera creativa y crítica. "Quiero nombrar a las escuelas públicas y privadas que hoy están presentes en esta feria. "Me refiero a las escuelas Públicas: "Reinaldo Martínez", FVM, El Rosario, "Luis Arrieta Acosta", 15 de Enero, "Carmelita Morales", "José Felix Rivas", "Joaquín Esteva Parra", "Antonio Ramón Vallecillos", Altos de Milagro Norte, "Ramón Reinoso Núñez", María Auxiliadora, "Monseñor Olegario Villalobos", La Merced y Niños Cantores”.

Y las instituciones privadas, que participan de esta feria, son el Liceo los Robles, los colegios Altamira, Salto Ángel, Maristas, Claret, Santa Ana, Apamates, Fatima, Thomson, Santa Rita, Mater Salvatoris, Alemán, Guadalupe, San José de Calasanz y San Vicente de Paúl.

Rosales saludó, una vez más, a las instituciones de educación superior que apoyan este programa: LUZ, URBE, "José Gregorio Hernández", la Universidad Nacional Abierta, Uniojeda, el Instituto "Antonio José de Sucre", Politécnico "Santiago Mariño" y el Instituto Universitario de San Francisco. "A todos, gracias por tenerle fe a este empeño de trabajar, sin descanso, para convertir al Zulia en el mayor referente tecnológico de toda Venezuela".

Mencionó que el Instituto de Inteligencia Artificial y Robótica que creó lleva por nombre Héctor Rojas. "Un zuliano que permanecía en el olvido y cuya memoria rescatamos, fue uno de los científicos fundamentales para la NASA en sus programas aeroespaciales. Inspirados en ese genio, hijo de esta tierra, estamos dando un vuelco al modelo educativo", apuntó.

Finalmente, Rosales anunció que el próximo avance de este moderno proceso será la Robótica Virtual, que se basa en el uso de entornos virtuales para la programación de robots .

"La Robótica Virtual nos permite explorar y crear lo inimaginable, pero el verdadero poder reside en la creatividad humana. En el encuentro de la Robótica y los ciudadanos, la lógica y la emoción, nos abre un camino hacia un futuro lleno de oportunidades, para crear un Zulia grande y próspero".

Noticia al Día/Nota de prensa

