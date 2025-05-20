Lunes 25 de agosto de 2025
Gobernador Rosales reinaugurará en los próximos días el Centro de Arte de Maracaibo "Lía Bermúdez"

La Gobernación restituyó el sistema de compresores de los aires acondicionados

Por María Briceño

Gobernador Rosales reinaugurará en los próximos días el Centro de Arte de Maracaibo
Foto: cortesía
Este lunes, 19 de mayo, junto con miembros de su gabinete de Gobierno, inspeccionó los trabajos de construcción, recuperación y modernización del Centro de Arte de Maracaibo "Lía Bermúdez", ubicado en el Casco Histórico de la capital zuliana y que está próximo a ser inaugurado.

Durante el recorrido, Rosales recordó que este espacio icónico de Maracaibo fue, en sus inicios, el Mercado Principal. "Es bueno recordar la historia y documentarla bien, para presentarla el día de la inauguración".

Foto: cortesía

También destacó el gobernador del Zulia que, como todo en la región, este Centro de Arte fue destruido y abandonado. "Aquí hemos hecho una inversión gigantesca en la recuperación del bellísimo diseño de esta obra, de todos los espacios hasta las butacas. Fue el desprecio que se tuvo por la educación y la cultura".

Foto: cortesía

Recalcó que los trabajos en el Centro de Arte de Maracaibo es una de las obras que está por inaugurar. "Algunos sugirieron que lo inauguraramos, pero no lo haré hasta que no se concreten todos los detalles. Ademas, tenemos cientos de obras por inaugurar, de manera progresiva, obras grandes e importantes. De tal manera que esto no para. Tenemos inauguraciones para varios meses, además, de un plan de todo un año para iniciar nuevas obras".

Reveló que el Centro de Arte de Maracaibo "Lía Bermúdez" tendrá una nueva vision, no solo para la exposición y eventos culturales. "Tenemos una cantidad de espacios que se convertirán en centros de formación, escuelas importantes, similar a la que posee el Centro de Formación "Andrés Eloy Blanco", en el edificio de la Secretaría de Cultura que atiende a más de 3 mil 300 niños, jóvenes y adultos en diferentes manifestaciones culturales. Serán entre 10 y 14 espacios que servirán para la formación de variadas manifestaciones: música clásica, canto, baile, danza, gaita; un plan especial con una nueva visión".

Foto: cortesía

Destacó que próximamente tendremos otro centro de formación cultural, además de los espacios satélites que se encuentran en cada municipio, para que la formación llegue a todos los rincones del Zulia.

Resaltó la importancia del Centro de Arte de Maracaibo "Lía Bermúdez" para el Zulia y Venezuela, ahora con un nuevo plan que conjuga la cultura y la innovación que incluye la educación artística digital, nuevas corrientes culturales en el mundo. "Ya esto está listo. Va a ser un gran espectáculo el que va a celebrarse próximamente con la inauguración de este Centro de Arte".

Foto: cortesía

Cabe destacar que en este espacio cultural la Gobernación restituyó el sistema de compresores de los aires acondicionados. "Ya están colocados e instalados los nuevos chillers con una capacidad de 150 toneladas cada uno, corrigiendo definitivamente la climatización del Centro de Cultura de Maracaibo".

Foto: cortesía

El gobernador Rosales resaltó que todas estas obras hermosas representan el empuje, el camino que colocará de nuevo al Zulia como la región potencia de Venezuela y reveló que una vez se inaugure el Centro de Arte "Lía Bermúdez", iniciará un plan para darle vida, recuperar, en toda su dimensión, a la Plaza Baralt y lo que significa la avenida Libertador.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Lee también: Manuel Rosales y candidatos de oposición cerrarán campaña este viernes con una concentración en la 72

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

