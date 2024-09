Gobernador Rosales y el Team Venezuela presentaron a “SIKI”, el robot que representará al país en el Mundial de Robótica FIRST Global Challenge 2024 en Grecia

El gobernador Manuel Rosales Guerrero presentó este martes 17 de septiembre a “SIKI”, el robot que representará al Team Venezuela en el Mundial de Robótica e Inteligencia Artificial FIRST Global Challenge 2024 en Grecia. El reto que encara es aún mayor que el año pasado: revalidar el campeonato mundial que los jóvenes de la Selección Venezolana trajeron a tierras zulianas en 2023.

Ante un público emocionado y expectante, el mandatario regional recordó cómo en los años noventa “Deep Blue”, el supercomputador diseñado por el equipo de ingenieros de IBM, fue derrotado en un torneo de ajedrez por el entonces campeón mundial y Gran Maestro, Gary Kasparov. Sin embargo, un año después llegaría “Deeper Blue” con mayor poder de procesamiento, derrotando a Kasparov y abriendo una puerta que jamás se cerraría: el de la supremacía tecnológica.

“En el mundo digital nos ubicamos en fronteras desconocidas”, dijo Rosales. “Pero serán solo eso: fronteras. Ahora vienen tiempos apasionantes. Debatiremos sobre el papel del ser humano en muchos espacios y tipos de actividades y eso será bueno, ya que, como siempre ha pasado, nos toca conquistar espacios que la tecnología nos va a entregar”, agregó.

Logro sin precedentes

Rosales se dirigió hacia la gesta lograda por el equipo del Team Venezuela en 2023: “La clave de todo esto no se sitúa en lo que hoy sucede”, dijo, “sino en lo que seamos capaces de identificar en el mundo digital. Por eso la hazaña de nuestros muchachos en Singapur no deja dudas de que todo este esfuerzo ha valido la pena. Es más –continuó–, yo diría que gracias a nuestros jóvenes hoy me siento más inspirado que nunca para seguir luchando por el sueño de volver a convertir al Zulia, empinados en la tecnología, en la región más pujante de Venezuela”.

El Gobernador pidió el aplausos y el apoyo para los mentores de este proyecto: Emanuel Andrade, ⁠Samuel Paz, ⁠María Victoria Uzcátegui, ⁠Paula Ferray, Andrés Rincón, Elio Urdaneta y Sebastián Guadagnini. Asimismo para los campeones Sofía Parra, Marcela Gómez, Rosa Wong, Antonio Colina, Gabriel Sánchez y Alex Calimán. Todos fueron ovacionados por el público presente.

Estudio y formación

Rosales recalcó la importancia de la educación, la de soñar y la de crear en consecuencia. Es gracias a esa visión tecnológica que se creó el Instituto de Inteligencia Artificial y Robótica “Héctor Rafael Rojas”, el primero y hasta ahora el único de su tipo en Venezuela. “El entusiasmo y el equipo que participan en el ‘Héctor Rojas’ nos dicen que, aunque los campeones de Singapur colocaron el listón demasiado alto, irán a Grecia a defender la bandera de Venezuela”, dijo emocionado.

“SIKI” representa innovación, creatividad y la destreza tecnológica de Venezuela. Un ingenio que tiene que expandirse, darse a conocer: “hemos venido a presentarlos aquí en la Plaza Baralt de Maracaibo porque no queremos que la Robótica se quede encerrada en cuatro paredes” agregó Rosales. “Nuestro plan es que miles de niños y adolescentes de los barrios y de las urbanizaciones se conviertan en los genios del futuro y que sigan los pasos de esta generación que creó a Catatumbo para competir en Suiza, y a KASHI para asombrar al planeta en Singapur”.

Fuego y futuro

“SIKI” significa FUEGO en wayuunaiki, y fue bautizado de esa manera por la temática escogida en Grecia: “Alimentando el Futuro”. El nombre fue seleccionado porque el dominio del fuego representó uno de los cambios más trascendentales en la evolución humana. Además, en la mitología griega, el Titán Prometeo robó el fuego a los dioses y lo entregó a los hombres para que hicieran uso de él.

“El fuego es símbolo de cambio, de purificación y de sacrificio y es también un símbolo mágico. Nuestro robot, es fuego que abraza la tecnología y encarna la pasión del Team Nacional que nos representará en Atenas en diez días” dijo el Gobernador antes de alentar a los jóvenes con unas palabras cargadas de significado: “¡En Atenas les espera la gloria… Vayan con esa llama encendida, con Dios y la Chinita como guías!”.

