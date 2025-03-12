Gobierno de Ecuador pone fin a la amnistía migratoria y el proceso de regularización para venezolanos

El Gobierno de Ecuador decidió este martes, 11 de marzo terminar con la amnistía migratoria y el proceso extraordinario de regularización para venezolanos que había iniciado en agosto de 2024, que permitía a los migrantes y a sus familias acceder a autorizaciones de permanencia en el país.

Por medio de un decreto ejecutivo firmado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se dispone la derogación de la amnistía y se ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana "realizar las acciones pertinentes con el propósito de iniciar el proceso de denuncia del Estatuto Migratorio entre la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", ratificado en 2011 por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

En el documento firmado por Noboa se señala que durante las últimas semanas se han producido "suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria".

Estos recursos, que eran canalizados a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), "financiaban el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos que en el proceso anterior Virte 1 habían obtenido su certificado de permanencia migratoria".

Además, que "es necesario realizar ajustes a la política migratoria de Ecuador, para que los acuerdos bilaterales suscritos previamente respondan a la realidad de la ciudadanía".

Podrán emitir normativa secundaria

Noboa también dispuso al Ministerio del Interior, a la Cancillería, al Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Registro Civil finalizar los procedimientos administrativos para cumplir con el decreto.

Además, se señala que estos mismos ministerios podrán emitir una normativa secundaria para finalizar el proceso extraordinario de regularización para venezolanos y sus familias.

Cuando Noboa otorgó la amnistía migratoria a los venezolanos en 2024, la OIM y Acnur señalaron que la iniciativa podía beneficiar a unas 100 mil personas.

Esta decisión se da días después de que Noboa anunciara que el país "no recibirá a migrantes deportados de otras nacionalidades" tras la decisión de Venezuela de no acoger a sus propios nacionales deportados desde Estados Unidos, medida que, dijo, "tiene impacto en toda la región".

Ecuador es el quinto país con mayor comunidad venezolana en su territorio al registrar unas 444 mil 800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con un informe publicado en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

