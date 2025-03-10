Sábado 20 de septiembre de 2025
Gobierno de EEUU canceló oficialmente un 83 % de la ayuda humanitaria internacional que gestionaba la Usaid

El secretario de Estado anunció el histórico recorte cuyo presupuesto anual era de 42 mil 800 millones de dólares

Por Candy Valbuena

Gobierno de EEUU canceló oficialmente un 83 % de la ayuda humanitaria internacional que gestionaba la Usaid
Foto: Agencias
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que el gobierno de Donald Trump canceló el 83 % de los programas de la agencia estadounidense de desarrollo Usaid, que representa una parte importante de la ayuda humanitaria mundial.

El presidente Trump firmó en enero una orden ejecutiva que congeló toda la ayuda exterior para evaluar su conformidad con la política de su gobierno, en particular en temas como el aborto, la planificación familiar o la defensa de la diversidad y la inclusión.

"Tras una revisión de seis semanas, estamos cancelando oficialmente el 83 % de los programas de USAID", dijo Rubio en la red social X.

"Los 5.200 contratos que ahora están cancelados implicaron gastos de miles de millones de dólares en formas que no favorecieron (y en algunos casos incluso dañaron) los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos", agregó.

Desde 1961 en funcionamiento

Creada en 1961, la agencia Usaid distribuye ayuda humanitaria mediante programas de salud y de emergencia en 120 países. Su presupuesto anual, hasta ahora de 42.800 millones de dólares, representa el 42 % de la ayuda humanitaria distribuida en todo el mundo.

El Departamento de Estado, que supervisa esta agencia, había anunciado el 26 de febrero su intención de recortar el 92 % de su financiamiento, tras identificar 5.800 asignaciones por eliminar.

Este lunes, Rubio agradeció especialmente al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el multimillonario Elon Musk, que impulsa un recorte de gastos y de puestos de trabajo en todos los departamentos del gobierno.

Trump y sus aliados argumentan que la asistencia exterior es un despilfarro y no sirve a los intereses estadounidenses.

Pero las organizaciones dedicadas a prestar esta ayuda defienden que gran parte de la asistencia sí contribuye con los intereses del país al promover la estabilidad y la salud en el exterior, y que los recortes amenazan la vida de las personas más vulnerables.

