Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

Gobierno de Perú declara Estado de Emergencia y promete pasar a la ofensiva contra el crimen

El gobierno interino de Perú, encabezado por el presidente José Jerí, declaró el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao a partir de las 00:00 horas de este 21 de octubre

Por Arelys Munda

Gobierno de Perú declara Estado de Emergencia y promete pasar a la ofensiva contra el crimen
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

José Jerí, presidente interino, anuncia la medida por 30 días en respuesta a la escalada de delincuencia y extorsión, suspendiendo derechos como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión.

El gobierno interino de Perú, encabezado por el presidente José Jerí, declaró el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao a partir de las 00:00 horas de este 21 de octubre, con una duración de 30 días. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, busca enfrentar de manera frontal la crisis de seguridad ciudadana que afecta a la capital y al principal puerto del país.

En un mensaje a la nación, el presidente Jerí afirmó: "Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además al progreso del país. Pero esto se acabó, hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en Perú… Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen."

La declaratoria de emergencia es la primera decisión de gran envergadura tomada por el nuevo gobierno a casi dos semanas de asumir el poder. Como es habitual en estos casos, la medida suspende derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, permitiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para el mantenimiento del orden interno.

Contexto de violencia y crisis política

La decisión se toma en un escenario de creciente alarma por la violencia del crimen organizado, especialmente la extorsión y el sicariato. De acuerdo con cifras oficiales, las denuncias por extorsión en el país se han disparado, pasando de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024.

A pesar de que el anuncio responde directamente a la demanda de seguridad, el contexto social es complejo. El Estado de Emergencia ocurre en medio de protestas ciudadanas, principalmente encabezadas por jóvenes, que exigen no solo seguridad, sino también el cese de la corrupción y la ineficacia política que ha caracterizado al Perú en los últimos años.

El país atraviesa una profunda crisis institucional que se ha intensificado desde 2016, resultando en que Perú haya tenido siete presidentes desde 2018. Este clima de inestabilidad política se suma a la sensación de abandono por parte de la población ante el avance desmedido de la criminalidad.

La efectividad del nuevo enfoque "a la ofensiva" será clave para el gobierno interino, cuya estabilidad pende de su capacidad para resolver la que es percibida como la principal preocupación de los peruanos.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Noticias Relacionadas

Sin categoría

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Noticia Al Día regala hoy a sus lectores, como extensión de la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, el primer capítulo del libro que escribió sobre la deidad pagana de Yaracuy nuestro periodista cultural, Alexis Blanco, El Cronista Barroco. Un tubazo literario.
Al Dia

Así es Michele Ribeiro

La entrenadora fitness Michele Ribeiro se ha robado el corazón de las redes. Con más de 900 mil seguidores en…
Al Dia

Cien años de "¡Azúcar!": Celia Cruz, símbolo de la música latina, cumple un siglo de eterno reinado

Celia Cruz trascendió sus orígenes y fronteras con una voz inconfundible y una energía arrolladora, tanto dentro como fuera del escenario.

Internacionales

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 estremeció gran parte del territorio de Costa Rica la noche de este 21 de octubre.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025