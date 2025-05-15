Gobierno de Venezuela agradece a Unicef sus gestiones para el retorno desde EEUU de la niña Maikelys Espinoza

El Gobierno de Venezuela agradeció este jueves, 15 de mayo las gestiones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para el "rescate" de la niña Maikelys Espinoza, de dos años quien fue retornada al país luego que, según denunciaron parientes y autoridades, fuera separada en Estados Unidos de su madre, deportada en abril.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, se reunió con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, a quien le transmitió los agradecimientos en nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Ratificamos la solicitud de seguir trabajando en conjunto para el rescate de nuestros connacionales que se encuentran secuestrados injustamente en El Salvador bajo el Gobierno criminal de Nayib Bukele", añadió Rodríguez, quien compartió fotografías del encuentro.

La llegada de la niña

El Gobierno nacional anunció este miércoles la llegada a Venezuela de la niña de dos años, quien fue recibida por la primera dama, Cilia Flores, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, junto al ministro del Interior, Diosdado Cabello, que calificó este hecho como una "gran victoria".

La pequeña, que el Gobierno venezolano denunció como "secuestrada" por Estados Unidos, llegó en un vuelo de la aerolínea estadounidense Omni Air International, procedente del estado de Texas, que trajo a 226 migrantes, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro por su parte, agradeció el miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y a su enviado especial Richard Grenell por el regreso a Venezuela de la pequeña de dos años.

El mandatario sostuvo que espera poder "rescatar" al padre de la pequeña que, según su Gobierno, fue enviado "sin ninguna fórmula de juicio ni que medie acción de tribunal alguno" a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, donde permanecen más de 250 venezolanos, tras ser deportados por Estados Unidos bajo la acusación de ser presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua.

Para este jueves, fue convocada una marcha en Caracas por el Día Internacional de las Familias y para celebrar el "rescate" de la menor de edad.

La marcha, según lo previsto, llegará al Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo venezolano, donde se espera que Maduro los reciba.

Lee también: Convocan a marchar este jueves para celebrar el "rescate" de la niña Maikelys Espinoza

Noticia al Día/Con información de EFE