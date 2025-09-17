Gobierno de Venezuela denuncia "grave violación de los derechos relativos al ejercicio de la actividad pesquera" por parte de EEUU

El Gobierno de Venezuela envió comunicaciones a siete organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para denunciar la "grave violación de los derechos relativos al ejercicio de la actividad pesquera" por parte de Estados Unidos.

Así lo dio a conocer la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez este miércoles, 17 de septiembre a través de sus redes sociales, donde difundió el comunicado en cuestión.

"Denunciamos y dejamos constancia de la grave violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de los EE.UU., cuando el pasado 12 de septiembre un buque destructor de la armada estadounidense interceptó de forma ilegal al pesquero venezolano “Carmen Rosa” en nuestra Zona Económica Exclusiva, reteniendo a sus 9 pescadores en una acción desproporcionada", destaca el escrito.

Recalca que esta "agresión es una violación del Derecho Internacional y los Derechos Humanos", por lo cual: "Hemos solicitado una condena internacional ante este acto hostil", continuó.

Asimismo, se destaca en el comunicado que "Venezuela cuenta con una larga trayectoria en el ejercicio de la pesca en aguas del Mar Caribe, tanto artesanal como industrial, así como con una importante flota pesquera y una sólida cadena de transformación y comercialización de sus productos".

Razón por la cual, considera "inaceptable" que pretenda obstaculizarse su actividad productiva y su desarrollo económico mediante "operaciones injustificadas y claramente contrarias a derecho".

