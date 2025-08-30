Sábado 30 de agosto de 2025
Al Dia

Gobierno de Venezuela exige a EEUU alejarse de sus costas

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez pidió que "no se quede nadie sin alistarse" en la Milicia, como parte del ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’

Por Candy Valbuena

Gobierno de Venezuela exige a EEUU alejarse de sus costas
Foto: ÚN
Este sábado, 30 de agosto la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhortó a los Estados Unidos a alejarse del territorio y de las costas del país y a ocuparse de los "terribles problemas" que, dijo, sufre el país norteamericano.

"Resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela, aléjense del territorio de Venezuela", expresó durante la última jornada de la segunda etapa del alistamiento de milicianos que comenzó el viernes, convocada por el mandatario Nicolás Maduro en respuesta a las "amenazas" de EEUU.

El Gobierno venezolano, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó el martes de que EEUU planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas venezolanas la próxima semana.

El presidente Maduro pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, interceder para que el Gobierno de EEUU cese sus "acciones hostiles".

Rodríguez volvió a advertir este sábado que Venezuela será la "peor pesadilla" de EEUU y que "las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir" a la nación.

"Lo deben tener muy claro, (EEUU) es un país que, producto de un sistema imperialista, depredador de la naturaleza, de un sistema expansionista, que nos concibe al resto de los países como sus colonias, sufre y padece terribles problemas al día de hoy, problemas sociales, económicos, políticos. Es un sistema en crisis", señaló la funcionaria.

Entretanto, la también ministra de Hidrocarburos aseguró que el pueblo venezolano se prepara para "defender cada milímetro" de su territorio ante la intención que, aseguró, tiene Washington de "agredir" al país para "apoderarse" de sus "inmensas riquezas energéticas".

Además, rechazó los señalamientos por parte de EEUU de que Venezuela se haya convertido, supuestamente, en un Estado narcoterrorista, lo que la vicepresidenta calificó como "una de las peores farsas y patrañas".

Plan Nacional de Soberanía y Paz

"Son unos tremendos farsantes e inmorales al pretender acusar al noble pueblo de Bolívar, de Chávez, de narcotraficante. Venezuela, ustedes lo saben, es un pueblo de paz, es un pueblo de esperanza, no solo para nuestro país, sino también para los pueblos del mundo", dijo Rodríguez desde el estado Carabobo, donde pidió que "no se quede nadie sin alistarse" en la Milicia.

Este proceso de alistamiento forma parte del denominado ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’, activado tras el planteamiento de EEUU de un despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico.

Venezuela también lleva a cabo, según las autoridades, un despliegue de buques de "mayor porte" en sus aguas territoriales en el Caribe para combatir el tráfico de sustancias, así como de 15 mil efectivos en Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

Lee también: "Lo que menos necesitamos es un conflicto armado en Venezuela": Capriles rechaza intervención por parte de EEUU 

Noticia al Día/Con información de EFE

