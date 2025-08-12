Martes 12 de agosto de 2025
‌Gobierno de Venezuela rechaza postura de Volker Türk ante el asesinato de periodistas en Gaza

A su vez, manifestó el "profundo dolor" del pueblo venezolano por la situación en Gaza

Por Christian Coronel

"¿Dónde está Volker Türk (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)? Si a un fascista venezolano, disfrazado o no, si un policía le pone una multa porque se comió una luz roja, Volker Türk saca un comunicado al segundo, pero ante el asesinato diario de niños, niñas, ancianos, hombres, mujeres, religiosos, periodistas en Palestina, nunca habla, porque es un instrumento del imperialismo para normalizar la masacre y la colonización completa de la gran Palestina”, denunció el presidente Nicolás Maduro.

Durante el programa Con Maduro+, el jefe de Estado manifestó el repudio del Gobierno Bolivariano a los "crímenes cometidos" en la Franja de Gaza y se refirió a la "masacre de los periodistas y la destrucción de infraestructura civil". “Como sea, Palestina volverá a ser territorio bendito, y les decimos que a Venezuela no le va a callar la boca nadie, seguiremos hablando con la verdad de Palestina, porque Venezuela es Palestina”, acotó.

En su intervención, cuestionó la naturaleza del "Gobierno sionista" capaz de cometer tales atrocidades. “Nosotros emitimos un comunicado repudiando el asesinato de los periodistas, ¿Cómo se puede llamar a un Gobierno que es capaz de hacer toda la masacre que se ha hecho en Gaza, que es capaz de destruir por completo las viviendas de más de dos millones de personas, que es capaz de destruir todos los hospitales con misiles de alta precisión, (…) que los persigue y los mata, los lanza en bombas de precisión?, se puede decir que los mata y no pasa nada”.

Ante este escenario, el presidente Maduro manifestó el "profundo dolor" del pueblo venezolano por la situación en Gaza. “Los cinco periodistas que fueron asesinados, les transmitimos todo nuestro dolor. Es una herida y un dolor el genocidio del pueblo palestino, y a todos los pueblos del mundo, hay una sola respuesta a esto y es luchar con el pueblo palestino, y condenar a los criminales del Estado sionista y a su criminal mayor Netanyahu, no permitir que se normalice el genocidio contra el pueblo palestino, ni contra el pueblo del mundo”.

Noticia al Día / Globovisión

Temas:

