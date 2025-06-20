Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Gobierno iraní confirma que restringió el acceso al internet global en el país

EFE comprobó que desde el miércoles por la tarde no era posible conectarse a páginas de fuera del país ni a las VPNs

Por Candy Valbuena

Gobierno iraní confirma que restringió el acceso al internet global en el país
Foto: @IranNuances.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Gobierno iraní confirmó el viernes, 20 de junio que ha restringido el acceso global a internet en todo el país para que los sistemas de defensa puedan actuar contra los drones de Israel, cuando se cumple una semana de la ofensiva lanzada por el Estado judío.

La portavoz del Gobierno iraní indicó que la decisión se tomó para "rastrear e interceptar" los drones israelíes confirmando que el apagón en que se encuentra el país desde el pasado miércoles ha sido ordenado por las autoridades y no consecuencia de los ataques israelíes.

"De ser necesario nos moveremos hacia la intranet, esta es una decisión tomada por el bien de la nación y la seguridad del pueblo", indicó el medio Iran Nuances.

Desde el miércoles no hay acceso

EFE pudo comprobar que desde el miércoles por la tarde dejó de ser posible conectarse a páginas de fuera del país y las VPNs que se usan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas como WhatsApp y Telegram fueron bloqueadas igualmente.

La caída de la red se produjo ese día alrededor de las 13.30 GMT -según la organización IODA, que sigue el comportamiento de internet y está vinculado a la universidad estadounidense Georgia Tech- después de un intenso ataque israelí contra varios puntos del país.

Las autoridades iraníes dijeron entonces que se habían producido ciberataques contra sus sistemas y la afectación de dos bancos de data.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, indicó el viernes que “Irán ha sido desconectado del internet global" y que los datos muestran que la conectividad nacional del país se mantiene en un porcentaje más bajo de los niveles ordinarios con solo un puñado de usuarios capaces de conectar a través de VPN multisalto.

Desde el pasado 13 de junio, el Ejército de Israel ha atacado infraestructuras militares (sistemas de defensa aérea, almacenes de misiles balísticos…) y plantas nucleares (Natanz, Isfahán y Furdú) en Irán con el objetivo de destruir el programa nuclear iraní, ante el temor de que Teherán consiga la bomba atómica, algo rechazado repetidamente por Irán.

Sin actualización de cifras de muertos

Las autoridades iraníes no han actualizado desde el pasado domingo el número oficial de muertos, que se mantiene en 224, una cifra que siguiendo reportes locales de víctimas ya es muy superior a esa cantidad y que la organización iraní HRANA, contraria al régimen y con sede en EEUU, eleva a 639.

Irán por su parte ha atacado diversas instalaciones militares y también ha golpeado objetivos civiles como el hospital Soroka en Israel. Las autoridades israelíes, por otro lado, también mantienen desde hace días los muertos en su territorio en 24.

Lee también: Netanyahu aseguró que “los tiranos de Teherán” pagarán por el misil iraní que impactó en un hospital de Israel

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Diosdado Cabello: “La canonización es un trámite, el pueblo ya lo santificó”

Cabello expresó su agradecimiento por el gesto, destacando el cariño con el que fue entregado el presente.

Zulia

Noche en vela por los latidos de la tierra: Los 11 temblores en Maracaibo

El evento más significativo se registró a las 7:28 a.m. con una magnitud de 4.3 y epicentro ubicado a 32 kilómetros al este de Bachaquero, en el eje de la Costa Oriental del Lago
Zulia

Más de 7 mil familias beneficiadas con sustitución de colectores en el oeste de Maracaibo

Esta obra impacta positivamente a más de 7 mil familias de las parroquias Cecilio Acosta, Cacique Mara y Raúl Leoni
Al Dia

Dos nuevos sismos en el estado Lara

Los movimientos telúricos fueron de magnitud 3.8 y 3.9 en Carora, estado Lara


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025