Gobierno iraní confirma que restringió el acceso al internet global en el país

El Gobierno iraní confirmó el viernes, 20 de junio que ha restringido el acceso global a internet en todo el país para que los sistemas de defensa puedan actuar contra los drones de Israel, cuando se cumple una semana de la ofensiva lanzada por el Estado judío.

La portavoz del Gobierno iraní indicó que la decisión se tomó para "rastrear e interceptar" los drones israelíes confirmando que el apagón en que se encuentra el país desde el pasado miércoles ha sido ordenado por las autoridades y no consecuencia de los ataques israelíes.

"De ser necesario nos moveremos hacia la intranet, esta es una decisión tomada por el bien de la nación y la seguridad del pueblo", indicó el medio Iran Nuances.

Desde el miércoles no hay acceso

EFE pudo comprobar que desde el miércoles por la tarde dejó de ser posible conectarse a páginas de fuera del país y las VPNs que se usan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas como WhatsApp y Telegram fueron bloqueadas igualmente.

La caída de la red se produjo ese día alrededor de las 13.30 GMT -según la organización IODA, que sigue el comportamiento de internet y está vinculado a la universidad estadounidense Georgia Tech- después de un intenso ataque israelí contra varios puntos del país.

Las autoridades iraníes dijeron entonces que se habían producido ciberataques contra sus sistemas y la afectación de dos bancos de data.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, indicó el viernes que “Irán ha sido desconectado del internet global" y que los datos muestran que la conectividad nacional del país se mantiene en un porcentaje más bajo de los niveles ordinarios con solo un puñado de usuarios capaces de conectar a través de VPN multisalto.

Desde el pasado 13 de junio, el Ejército de Israel ha atacado infraestructuras militares (sistemas de defensa aérea, almacenes de misiles balísticos…) y plantas nucleares (Natanz, Isfahán y Furdú) en Irán con el objetivo de destruir el programa nuclear iraní, ante el temor de que Teherán consiga la bomba atómica, algo rechazado repetidamente por Irán.

Sin actualización de cifras de muertos

Las autoridades iraníes no han actualizado desde el pasado domingo el número oficial de muertos, que se mantiene en 224, una cifra que siguiendo reportes locales de víctimas ya es muy superior a esa cantidad y que la organización iraní HRANA, contraria al régimen y con sede en EEUU, eleva a 639.

Irán por su parte ha atacado diversas instalaciones militares y también ha golpeado objetivos civiles como el hospital Soroka en Israel. Las autoridades israelíes, por otro lado, también mantienen desde hace días los muertos en su territorio en 24.

Noticia al Día/Con información de EFE