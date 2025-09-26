Gobierno Nacional entrega en el Zulia 700 trabucos Clap y financiamientos para 400 hectáreas de maíz

Como "un acto de soberanía y seguridad alimentaria" definió el gobernador del Zulia, Luis Caldera, la entrega de 700 trabucos para Comités de Abastecimiento y Producción y financiamientos para la producción de 400 hectáreas de maíz, a campesinos y comuneros de los municipios San Francisco y Jesús Enrique Lossada.

En un acto realizado en la municipalidad sureña, se realizó el encuentro y la entrega con el gobernador Caldera; el viceministro de Agricultura Urbana, Elías Sánchez y los alcaldes de San Francisco y Lossada, Héctor Soto y Carlos Colina, respectivamente y donde participaron más de 150 comunas.

"Este es un acto de reafirmación del compromiso de los campesinos y campesinas de los pequeños y medianos productores, pero sobre todo de los circuitos comunales para generar los alimentos que nosotros consumimos en el Zulia, en alianza perfecta entre los niveles de gobierno”, sumó el mandatario regional.

El viceministro Sánchez explicó que el Trabuco Clap es una política que lleva adelante el presidente Maduro y que se entrega en los espacios donde hay producción agrourbana.

Informó que estas son herramientas necesarias para fortalecer la producción agrícola, en el caso de los conucos familiares, comunales y escolares.

"En este caso estamos con más de 150 comunas que están recibiendo las herramientas y con Clap que reciben insumos y semillas necesarias para la producción. Nosotros apostamos al conuco agroecológico, al conuco venezolano, como lo ha dicho el presidente, multipropósito, de diferentes escalas y sobre todo tecnificado”, sostuvo el viceministro.

Alianza estratégica

El gobernador Caldera junto al viceministro Sánchez pasaron revista a la producción avícola de la empresa Tío Pollo, con la que la Gobernación del Zulia estableció una alianza estratégica, para la producción de más de 2 millones 300.000 huevos mensuales para el consumo estadal.

"Desde aquí se va a irradiar a los circuitos comunales para la entrega de gallinas, de alimentos, de pollos bebé, lo que implica crear un encadenamiento productivo entre el Gobierno Bolivariano, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, la Gobernación del Zulia y las alcaldías bolivarianas”, subrayó.

