Gobierno regional instaló equipo para la atención de los afectados tras explosión de la fábrica de fuegos artificiales

El Gobierno regional instaló un equipo permanente para la atención de los afectados por la explosión de la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, ubicada en la parroquia Marcial Hernández del municipio San Francisco, ocurrida este jueves, 11 de septiembre y que mantuvo desplegados a organismos de seguridad y prevención, al Sistema Público Nacional de Salud e instituciones del área social, entre otros.

Pasadas las 11:00 de la noche, de este jueves el gobernador del Zulia, Luis Caldera, se reunió en la sede del Cuerpo de Bomberos de San Francisco junto al comandante de la Zodi Zulia, GD Javier Magallanes y el alcalde de esa localidad, Héctor Soto, con personal que se encontraba en el lugar atendiendo a personas que sufrieron del estallido de esta fábrica, en la que fueron afectadas 48 personas, de las cuales 46 ya se encuentran de alta hospitalaria con tratamiento. Además de 482 viviendas afectadas.

Caldera destacó que este equipo ha estado desde el inicio del suceso, con la Autoridad Única de Salud del Zulia y de San Francisco, médicos de los hospitales, Fundasalud, Ministerio de Alimentación, a través de Mercal, las Casas de Alimentación.

El gobernador informó que hay un proceso de investigación por parte del Cuerpo de Bomberos, el Ministerio Público y organismos de inteligencia, para determinar las causas del siniestro y dar una guía a nivel de seguridad.

Muestras de solidaridad

Felicitó al pueblo zuliano, a empresas públicas y privadas, por las muestras de solidaridad, humanidad y hermandad en esta eventualidad, en el que se apersonaron en centros de salud para colaborar con insumos.

Cabe destacar que, desde el mismo momento del suceso, el mandatario regional se apersonó a la zona de la emergencia desde donde instruyó las acciones de atención inmediata, que incluyó el despliegue de ambulancias y activación de centros hospitalarios hacia donde fueron trasladados los heridos; así como la dotación de insumos necesarios a quienes lo requirieron y el monitoreo constante de los espacios donde se originó el evento.

Atención y recuperación de la zona

El gobernador Caldera indicó que la fase siguiente es la atención y recuperación de la zona, en la que estará al frente el alcalde Soto, con el apoyo del Gobierno regional y nacional.

Por su parte el alcalde de San Francisco destacó el trabajo articulado y direccionado con un solo bloque y donde estuvieron presentes los cuerpos bomberiles de San Francisco, Maracaibo, Cabimas, Jesús Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta.

