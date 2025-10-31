Gobierno solicita al TSJ anular nacionalidad venezolana de Yon Goicoechea

El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió un comunicado en el que informa que, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia el retiro de la nacionalidad venezolana del dirigente de oposición Yon Goicoechea.

Según el texto oficial, la medida se fundamenta en el deber de los venezolanos de “honrar a la Patria, proteger la soberanía y resguardar la integridad territorial”, principios consagrados en el artículo 130 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Libertador Simón Bolívar.

El Ministerio señaló que esta acción responde al llamado público realizado por Goicoechea para solicitar la intervención de fuerzas extranjeras en el país, lo que —según el comunicado— constituye una afrenta a la independencia nacional.

En ese sentido, el Gobierno nacional exhortó a los organismos del Estado, como la Cancillería y el SAIME, a tomar las medidas administrativas necesarias para eliminar todo documento que identifique a Goicoechea como venezolano.

El texto concluye reafirmando el compromiso del Estado venezolano con el pensamiento bolivariano y con la defensa de la soberanía nacional, asegurando que “ningún acto de traición quedará impune”.

Noticia al Día