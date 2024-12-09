Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Gobierno venezolano aboga por una resolución pacífica en Siria "sin la injerencia externa ni el uso de la violencia" (+Comunicado)

El Gobierno venezolano emitió un comunicado este lunes, 09 de diciembre, donde aboga por una "resolución pacífica", sin injerencia externa…

Por Candy Valbuena

Gobierno venezolano aboga por una resolución pacífica en Siria
Foto: Referencial
El Gobierno venezolano emitió un comunicado este lunes, 09 de diciembre, donde aboga por una "resolución pacífica", sin injerencia externa ni violencia, en Siria.

En el texto, el Ejecutivo venezolano indicó que "sigue con atención los acontecimientos" en Siria, donde espera que el pueblo "pueda encontrar un camino hacia la resolución pacífica de sus diferencias, sin la injerencia externa ni el uso de la violencia como mecanismo para abordar los conflictos políticos".

Asimismo, "Venezuela reitera su compromiso con la preservación de la unidad territorial de Siria, así como, la defensa de su soberanía, independencia y respeto absoluto de los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", continúa el escrito.

Para finalizar, el Gobierno nacional reafirmó su solidaridad con el pueblo sirio en estos momentos, y a su vez exhorta a la comunidad internacional a que "promueva soluciones que contribuyan a la paz"

Comunicado íntegro:

La República Bolivariana de Venezuela sigue con atención los acontecimientos que se desarrollan en la República Árabe Siria, expresando su firme deseo para que este pueblo hermano pueda encontrar un camino hacia la resolución pacífica de sus diferencias, sin la injerencia externa ni el uso de la violencia como mecanismo para abordar los conflictos políticos.

Venezuela reitera su compromiso con la preservación de la unidad territorial de Siria, así como, la defensa de su soberanía, independencia y respeto absoluto de los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, haciendo especial énfasis en la preservación de los derechos civiles, políticos y humanos de toda su población, sin distinción alguna. Esto incluye la protección y convivencia pacífica de las diversas expresiones religiosas, culturales y étnicas que enriquecen la identidad de ese país, Cuna de Civilizaciones.

Venezuela reafirma su solidaridad con el pueblo sirio en este momento crucial y exhorta a la comunidad internacional para que promueva soluciones que contribuyan a la paz, erradiquen la violencia y el terrorismo, y construya vías de desarrollo integral en Siria.

Caracas, 9 de diciembre de

Lee también: Rusia afirma que Bashar Al-Ásad abandonó Siria

Noticia al Día

Temas:

