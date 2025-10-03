Viernes 03 de octubre de 2025
Gobierno venezolano denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU el sobrevuelo de aviones de combate de EEUU

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de al menos cinco aviones de guerra estadounidenses del tipo F-35 frente a las costas venezolanas

Por Ernestina García

El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció este viernes 3 de octubre que su país ha denunciado de manera oficial el sobrevuelo de aviones de combate de EEUU cerca de sus costas, mediante una comunicación presentada ante el embajador de Rusia ante la Naciones Unidas, Vasily Alekseyevich Nebenzya, quien preside el Consejo de Seguridad.

En el documento, entregado a través del embajador alterno ante Naciones Unidas, Joaquín Pérez, Caracas denuncia "la incursión ilegal de aviones de combate estadounidenses el 2 de octubre", aproximadamente a 75 kilómetros de sus costas.

"Este acto no solo representa una amenaza a nuestra soberanía nacional, sino que también contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional. Esta grave situación se suma a la creciente militarización del Caribe, que constituye un claro hostigamiento hacia Venezuela", destacó Gil en sus redes sociales.

La víspera, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de al menos cinco aviones de guerra estadounidenses del tipo F-35 frente a las costas venezolanas. "Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela", advirtió.

La acción fue repudiada por Caracas, que demandó al secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, "que cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional". En adenda, Venezuela interpondrá reclamos ante las Naciones Unidas y otras entidades multilaterales, "para que se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas".

En agosto, medios internacionales informaron sobre un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un "cártel de narcotráfico".

Tras el despliegue militar estadounidense, los cancilleres de bloques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han pedido que se respete la declaración de la región como una zona de paz.

