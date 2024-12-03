Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Gobierno venezolano rechaza las recientes acciones conjuntas entre el Comando Sur de EEUU y el Gobierno de Guyana

A través de un extenso comunicado la Cancillería de Venezuela expresó este martes, 03 de diciembre su rechazo de manera…

Por Candy Valbuena

Gobierno venezolano rechaza las recientes acciones conjuntas entre el Comando Sur de EEUU y el Gobierno de Guyana
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

A través de un extenso comunicado la Cancillería de Venezuela expresó este martes, 03 de diciembre su rechazo de manera "categórica y contundente", ante las recientes acciones conjuntas entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el Gobierno de Guyana.

En el escrito se manifiesta que estas acciones, "atentan contra la estabilidad regional y socavan los principios del derecho internacional, y constituyen una amenaza a la paz regional, contrariando el espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966″.

La instalaciones militares del Comando Sur de los EEUU en Guyana, así como el uso militar del Aeródromo Brigadier Gary Beaton ubicado en la Guayana Esequiba, "son inaceptables y representan una nueva provocación por parte de la República Cooperativa de Guyana, en detrimento del espíritu de paz que rigió el Acuerdo de Argyle, suscrito con la República Bolivariana de Venezuela", reza el comunicado.

Asimismo se deja en claro que "Venezuela ratifica su voluntad de defender, en base al mandato dado por el pueblo en el referéndum del 3 de diciembre de 2023, los derechos soberanos del pueblo venezolano sobre la Guayana Esequiba a través de las vías pacíficas y diplomáticas", A su vez puntualizan que ninguna decisión externa "podrá socavar nuestra determinación de preservar la integridad territorial y la dignidad de nuestra nación".

Comunicado íntegro

La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente las recientes acciones conjuntas entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el Gobierno de Guyana, que atentan contra la estabilidad regional y socavan los principios del derecho internacional, y constituyen una amenaza a la paz regional, contrariando el espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966.

La consolidación de instalaciones militares del Comando Sur de los EEUU en Guyana, incluyendo el uso militar del Aeródromo Brigadier Gary Beaton ubicado en la Guayana Esequiba, son inaceptables y representan una nueva provocación por parte de la República Cooperativa de Guyana, en detrimento del espíritu de paz que rigió el Acuerdo de Argyle, suscrito con la República Bolivariana de Venezuela.

Venezuela considera que la agenda belicista de la administración estadounidense no tiene cabida en Nuestra América, y mucho menos en el territorio de la Guayana Esequiba. La inaceptable ampliación de estaciones navales y aeroportuarias para uso militar, evidencian su esfuerzo por entorpecer la resolución pacífica y negociada al diferendo territorial, atentando contra los legítimos derechos históricos de nuestro país sobre la Guayana Esequiba.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela, en el marco del reconocimiento de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, reafirma su compromiso irrestricto en la resolución pacífica de controversias. En este sentido, hacemos un llamado a Guyana para que de inmediato cese estas acciones contrarias al entendimiento mutuo y al marco jurídico internacional.

La República Bolivariana de Venezuela ratifica su voluntad de defender, en base al mandato dado por el pueblo en el referéndum del 3 de diciembre de 2023, los derechos soberanos del pueblo venezolano sobre la Guayana Esequiba a través de las vías pacíficas y diplomáticas, como lo ha hecho históricamente. Ninguna acción unilateral o externa podrá socavar nuestra determinación de preservar la integridad territorial y la dignidad de nuestra nación.

Caracas, 3 de diciembre de 2024

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Yván Gil Pinto (@yvan.gilpinto)

Lee también: Venezuela rechaza declaraciones del presidente Irfaan Ali sobre alianza de Guyana con el Comando Sur

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ministro Héctor Rodríguez anuncia distribución de un millón de uniformes escolares en todo el país

Ministro Héctor Rodríguez anuncia distribución de un millón de uniformes escolares en todo el país

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

FANB inicia despliegue de

FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del "Médico de los Pobres"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Regresa a los escenarios norteamericanos Whitney Houston, después de 13 años de su fallecimiento: La magia de la IA

Los herederos de la artista en colaboración con la empresa de IA Moisés.ai ,realizaron el proyecto para honrar el legado de la famosa cantante
Nacionales

Vicepresidenta anuncia preparativos para las ferias navideñas

Dichas ferias estarán desplegadas en diversos puntos y mercados del país, con productos para la elaboración de los platillos navideños
Sucesos

Ministerio Público del Zulia imputará a tres personas que se desplazaban en una moto sin casco y violando las leyes de tránsito

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este viernes 19 de septiembre sobre la aprehensión de tres jóvenes que se desplazaban en una motocicleta sin casco e incumpliendo las normativas sobre tránsito terrestre, poniendo en riesgo sus propias vidas.

Al Dia

Gleyber Torres alcanza los 1.000 hits en Grandes Ligas

El criollo se une a la selecta lista de criollos con mil imparables en el big show

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025