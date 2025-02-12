Goldens in Golden: La fiesta que reunió a cientos de retrievers con sus dueños en Colorado

Cada año, la ciudad de Golden, en Colorado, se convierte en el epicentro de los amantes de los golden retrievers con el evento Goldens in Golden. Desde su inicio en 2019, esta festividad no solo ha ganado popularidad, sino que también ha impulsado el turismo y la economía local en plena temporada invernal.

Bajo el icónico arco de bienvenida de la ciudad, cientos de perros y sus dueños se congregan para compartir su pasión por la raza. Según América Retail, el evento incluye sesiones de fotografía, venta de productos exclusivos y una “pre-fiesta” con cócteles y burritos de desayuno.

Robin Fleischmann, gerente de desarrollo económico de Golden, destacó que esta celebración es una gran oportunidad para los pequeños negocios. “Nos encanta celebrar el Día Nacional del Golden Retriever aquí, porque no solo reunimos a amantes de los perros, sino que también damos un impulso a la economía local”, afirmó.

FB/ Visit Golden, CO

Cada edición atrae visitantes de distintos estados, como Eric y Pam Schorsch, quienes viajaron desde Tennessee para festejar el cumpleaños de Pam con su cachorro. También J.J. Rounds, quien asiste anualmente desde el condado de Summit, comentó al Denver Gazette que disfruta conocer a personas de diversas ciudades con la misma pasión por los perros.

Más allá de la diversión, Goldens in Golden genera un impacto económico significativo, con restaurantes y tiendas locales registrando un aumento en sus ventas. América Retail resalta que el evento ha convertido un mes tradicionalmente frío y tranquilo en una celebración vibrante que refuerza el sentido de comunidad y promueve el comercio local.

Con su creciente éxito, esta festividad canina promete seguir atrayendo a más visitantes y consolidándose como una de las citas imperdibles para los dueños de golden retrievers en EE.UU.

Noticia al Día