Golpeó a su hija con un palo de escoba y los gritos de dolor alertaron a sus vecinos: Preso

Ilvis Enrique García Linares de 43 años, le dio una salvaje golpiza a su hija de 10 años. Los gritos de dolor alertaron a sus vecinos, quienes denunciaron la agresión.

De inmediato los oficiales del CPBEZ se dirigieron al sector La Chinita de la parroquia Cristo de Aranza donde corroboraron la brutal arremetida.

El investigado pretendió darse a la fuga, pero fue ubicado en la circunvalación Uno de la ciudad marabina.

La menor fue llevada al Hospital General del Sur, mientras que el agresor fue conducido a la sede policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa