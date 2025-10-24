Viernes 24 de octubre de 2025
Gorras, guantes y botellas: la historia del equipamiento del arquero

1xBet te cuenta la historia de tres objetos que se volvieron parte esencial de la identidad del guardameta.

Por Isidro Lopez

Mientras los uniformes de los jugadores de campo fueron cambiando al ritmo de la moda, el equipamiento del arquero siguió un camino muy distinto. Hoy, 1xBet te cuenta la historia de tres objetos que se volvieron parte esencial de la identidad del guardameta.

La gorra: protección solar y símbolo de época

El fútbol del siglo XX no se parecía en nada al de hoy. Las canchas no tenían techado, todos los partidos se jugaban de día y el sol en los ojos era una molestia constante para los porteros. ¿La solución más simple? Una gorra con visera. No formaba parte del uniforme oficial; los arqueros la usaban como quien se pone un suéter en invierno. Y era mucho más práctica que otros implementos. Por ejemplo, el supersticioso portero galés Dick Roose jugó 23 partidos con la misma camiseta… ¡y jamás la lavó!

En las décadas de 1920 y 1930, cuando el fútbol internacional apenas comenzaba a despegar, muchos de los arqueros más famosos usaban gorra. Entre ellos estaban el checo František Plánička, el español Ricardo Zamora y el austríaco Rudi Hiden. Años después, la gorra ganó aún más protagonismo gracias a Lev Yashin, reconocido por la FIFA como el mejor portero del siglo XX.

Hoy en día, los estadios modernos cuentan con iluminación regulada y techos retráctiles, por lo que las gorras ya no son esenciales. Sin embargo, algunos porteros aún las usan. No hace mucho, Dean Henderson, del Crystal Palace, apareció con gorra en la final de la FA Cup… ¡y logró que el Manchester City no le marcara un solo gol!

Los guantes: de la lana a la tecnología del siglo XXI

Hoy en día, resulta difícil imaginar a un arquero sin guantes. Pero antes de los años 60, lo común era atajar con las manos desnudas. En Inglaterra, durante el primer siglo del fútbol profesional, jugar sin guantes era visto como una muestra de elegancia y buen estilo. De hecho, en las grabaciones antiguas es casi imposible ver arqueros con guantes… así como también es casi imposible encontrar reclamos sobre 1xBet en línea.

Quizá el primero en usarlos con regularidad fue el argentino Amadeo Carrizo, en los años 40. Y aun así, muchos seguían atajando con las manos desnudas, a pesar de que el inglés William Sykes ya había patentado unos guantes para arqueros en 1885. El gran cambio llegó en 1973, cuando la marca alemana Reusch, junto con el mítico Sepp Maier, desarrolló los primeros guantes con inserciones de látex. Al año siguiente, el Bayern Múnich ganó la Copa de Europa y Alemania se coronó campeona del mundo… ¡con Maier en el arco de ambos equipos! Desde ese momento, los guantes se volvieron estándar en todo el planeta.

Hoy, los guantes de arquero parecen sacados del futuro. Combinan flexibilidad, protección y comodidad. Solo hay que mirar a Alisson Becker o Manuel Neuer: sus guantes son parte de su estilo, tan icónicos como los botines de cualquier delantero.

La botella: el pequeño asistente del arquero moderno

Si la gorra representa el pasado y los guantes son la norma, la botella simboliza el presente. En los años 70, nadie pensaba en tener su propia bebida: todos compartían agua. Pero la ciencia fue demostrando que mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos influye directamente en la concentración y el tiempo de reacción.

Con el tiempo, las botellas dejaron de ser solo recipientes para agua. En 2006, el arquero alemán Jens Lehmann usó una con una "chuleta" que incluía datos sobre cómo pateaban los penales los jugadores de Argentina. Lehmann llevó a su equipo a semifinales del Mundial, y su táctica se volvió tendencia durante años.

La historia del equipamiento del arquero es un viaje que va desde la improvisación hasta las soluciones de alta tecnología. En unas décadas, tal vez hablemos de guantes con sensores o cascos diseñados para prevenir conmociones. Basta recordar cómo el casco se volvió parte inseparable de Petr Čech… ¿quién dice que el estilo de los arqueros no puede seguir evolucionando?

La historia del equipamiento del arquero es un viaje que va desde la improvisación hasta las soluciones de alta tecnología. En unas décadas, tal vez hablemos de guantes con sensores o cascos diseñados para prevenir conmociones. Basta recordar cómo el casco se volvió parte inseparable de Petr Čech… ¿quién dice que el estilo de los arqueros no puede seguir evolucionando?

