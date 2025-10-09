Grabaron impactante rescate de un jaguar en Brasil: Tenía más de 30 disparos de metralla en su cabeza

El impactante rescate de un jaguar fue grabado por las autoridades de Brasil. El animal estaba gravemente herido en el Río Negro, en lo profundo del bosque del Amazonas.

Las autoridades lo encontraron nadando con más de 30 fragmentos de metralla alojados en su cabeza.

En un acto de valentía y confianza, los rescatistas acercaron la embarcación y el felino, a pesar del brutal ataque sufrido, se aferró a la lancha hasta ser llevado a tierra firme.

Recuperación Exitosa



La diputada y activista por los derechos de los animales, Joana Darc, quien supervisó el caso, destacó la labor de los rescatistas. "Este es el caso más extraordinario que he visto en mi vida", resaltó Darc.

Un equipo de veterinarios tomó inmediatamente el control de la hospitalización del jaguar, logrando salvarle la vida. El animal se encuentra actualmente en un proceso de recuperación favorable.

"Su ojo estaba bastante mal por los disparos, pero el edema y la hinchazón ya están disminuyendo", declaró Joana Darc. La activista se mostró optimista sobre el futuro del felino: "Continúa la atención veterinaria, con un equipo multiprofesional de biólogos y veterinarios. Creo que podremos volver a presentarlo a la naturaleza. ¡Todo va a estar bien!".

